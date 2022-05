Condividi subito la notizia

SCUOLA ESTIVA A UNISALENTO DAL 29 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE 2022

ISCRIZIONI ENTRO IL 27 MAGGIO

C’è tempo fino al 27 maggio 2022 per candidarsi a partecipare alla scuola estiva “Linguistics and speech technology: from theory to tools to theory”, organizzata dal Dipartimento di Studi umanistici dell’Università del Salento nell’ambito delle “Azioni per la realizzazione di Summer School promosse dalle Università Pugliesi” e in programma dal 29 agosto al 2 settembre.

L’obiettivo della scuola estiva, gratuita e con frequenza obbligatoria, è duplice: avvicinare gli studenti di discipline umanistiche ad un approccio tecnico-scientifico all’analisi della lingua e fornire agli studenti di ambito tecnico-scientifico la possibilità di comprendere la necessità di una conoscenza approfondita delle informazioni linguistiche per lavorare nel campo delle tecnologie del parlato.

Dopo una parte iniziale volta a garantire le conoscenze linguistiche necessarie, ai partecipanti saranno presentati prima gli strumenti di base per l’analisi del parlato (dei singoli foni e delle strutture prosodiche, anche dialogiche), per arrivare a strumenti via via più complessi che includono i sistemi di apprendimento automatico, in particolare le reti neurali.

La scuola estiva è rivolta a:

studenti e giovani laureati di corsi di ambito umanistico (con CFU acquisiti in ambito linguistico, ove applicabile, L-LIN/01 o L-FIL-LETT/12) o di ambito informatico-tecnologico (per esempio informatica o ingegneria elettronica); gli studenti devono aver conseguito il titolo da non più di due anni;

iscritti a corsi di laurea triennale, purché abbiano già conseguito almeno 60 CFU;

dottorandi e dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo da non più di due anni.

I posti disponibili sono 30; due posti sono riversati a disabili; verrà assicurata la partecipazione a tutte le componenti di genere in misura paritaria. La selezione avverrà sulla base di curriculum e lettera motivazionale. È richiesta la conoscenza della lingua inglese al livello minimo B1 del QCER.

Bando: https://www.unisalento.it/bandi-concorsi/-/bandi/view/66107770

Ulteriori informazioni sulla scuola: http://www.aisv.it/summerschools/

Lecce, 23 maggio 2022

Correlati