Oggi a Nusa Dua (Bali) la consegna del riconoscimento ufficiale alla Provincia di Potenza Province Italiane UPI UNDRR con il messaggio di Rocco Guarino e l’intervento ufficiale di Alessandro Attolico Dirigente dell’Ufficio Pianificazione dell’Ente.

Gli ultimi Hub europei per la Resilienza annunciati durante la settima sessione della piattaforma globale per la riduzione del rischio di catastrofi

Matosinhos in Portogallo e la Provincia di Potenza in Italia sono state premiate per le loro strategie pionieristiche per ridurre l’impatto di disastri, inclusi incendi e terremoti.

23 maggio 2022, Bali, INDONESIA – Due nuovi Resilience Hub in Europa sono stati nominati durante l’evento principale delle Nazioni Unite sulla riduzione del rischio di catastrofi.

Matosinhos in Portogallo e la Provincia di Potenza in Italia sono le ultime ad essere state riconosciute da Making Cities Resilient 2030 (MCR2030), un’iniziativa coordinata da 11 partner principali. L’annuncio è stato dato durante la Piattaforma globale per la riduzione del rischio di catastrofi, convocata dall’Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi (UNDRR) e ospitata dal governo dell’Indonesia.

“Mentre la comunità globale si unisce per rivedere i progressi nell’ambito del quadro di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi, gli sforzi di Matosinhos e della Provincia di Potenza sono fonte di ispirazione”, ha affermato Mami Mizutori, rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi e Capo dell’UNDRR.

“I leader di tutto il mondo devono ripensare al modo in cui prevengono e gestiscono i disastri e devono riconoscere che la riduzione del rischio di catastrofi è un investimento, non un costo”.

Matosinhos, che ha ospitato il Forum europeo per la riduzione del rischio di catastrofi (EFDRR) a novembre, è la prima città del Portogallo a diventare un hub e ha introdotto una serie di iniziative per ridurre al minimo la gravità dei disastri, tra cui una strategia di 10 anni per prevenire gli incendi boschivi dal nome “Incendi Zero”. L’anno scorso, la città ha subito 24 incendi rispetto ai 108 del 2015.

La città ha anche realizzato più di 3.000 campagne di sensibilizzazione della comunità tra il 2009 e il 2019 e l’anno scorso ha creato la Matosinhos Safety Home, dove il pubblico può conoscere i rischi della vita quotidiana attraverso simulazioni. Il Comune è impegnato a condividere la sua esperienza con la più ampia rete MCR2030 ed è nelle prime fasi di collaborazione con le città del Brasile e con Dili, Timor Est.

“Come sindaco di Matosinhos, credo nel potere del sostegno positivo, valorizzando la prevenzione, l’autoprotezione e la resilienza della nostra popolazione”, ha affermato Luisa Salgueiro, sindaco di Matosinhos.

Parallelamente, la Provincia di Potenza, che comprende 100 Comuni, ha istituito una rete permanente di coordinamento regionale per la riduzione del rischio di catastrofi, investendo in infrastrutture strutturali e campagne di sensibilizzazione e comunicazione pubblica.

Dal 2013 la Provincia ha inserito la resilienza ai disastri nelle proprie strategie regionali di sviluppo socio-economico sostenibile, trasformandola in una vera e propria azione territoriale strutturale da attuare influenzando e orientando la pianificazione urbana.

La Provincia è diventata un modello nazionale per il suo Sistema di Protezione Civile Provinciale, che comprende una rete di monitoraggio sismico che è stata integrata sin dal 2014 nella Rete Accelerometrica Italiana (RAN). La regione Basilicata è stata tra quelle colpite dal terremoto di magnitudo 6,6 dell’Irpinia , che ha avuto un impatto su 15.000 persone nel sud Italia nel 1980. La Provincia di Potenza si è impegnata a condividere la propria esperienza con la più ampia rete MCR2030 confrontandosi con i governi locali, le città e le comunità che intendono intraprendere simili percorsi di resilienza.

“La Provincia di Potenza è stata guidata nel suo percorso di resilienza dai principi di completezza, inclusività e integrazione della sicurezza territoriale, insieme agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite”, ha affermato Rocco Guarino, Presidente della Provincia di Potenza.

“Sono onorato che il nostro know-how e la nostra esperienza possano giovare alla comunità mondiale”.

Link Video: https://youtu.be/zdW0s4D3seE

