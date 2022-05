Condividi subito la notizia

Circa 10 alunni dell’Istituto Comprensivo “C. Bregante – A. Volta” sono stati accolti dai Carabinieri del Comando Compagnia di Monopoli. A fare gli onori di casa il Comandante della Compagnia e della locale Stazione che hanno mostrato ai giovani studenti la struttura e fatto toccare con mano come gli uomini e le donne in divisa operano giornalmente in difesa della collettività. L’iniziativa rientra nel programma di incontri per la “Cultura della legalità” che l’Arma sta portando avanti da mesi con incontri nelle scuole dei Comuni di competenza per affrontare con i più giovani tematiche come il bullismo ed il cyberbullismo.

Gli alunni hanno avuto la possibilità di vedere da vicino le auto della Sezione Radiomobile, divertendosi a farsi fotografare mentre simulavano di guidare i veloci veicoli dell’Arma e provato l’ebrezza di attivare le sirene. Al termine, dopo la ricreazione insieme ai Carabinieri, i giovani hanno potuto vestire i panni degli investigatori con una simulazione sulle modalità di repertamento delle impronte sulla scena del crimine. Una mattinata allegra e divertente dove i giovani studenti hanno appreso come i Carabinieri siano degli “amici con la divisa” a cui rivolgersi per qualsiasi problema.

