La Domenica di Primavera al Castello Volante di Corigliano d’Otranto

Il Castello Volante di Corigliano d’Otranto prosegue il suo viaggio tra arti, sapori, musiche e culture con una nuova domenica di Primavera. Dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 22 sarà attivo l’infopoint con la possibilità di conoscere le sale e gli spazi esterni dell’antico maniero. Alle 10 e alle 18 doppia visita guidata del Borgo “Volante” a cura della Pro Loco (partenza dalla Quercia Vallonea – prenotazioni 3792802903) che si concluderà alla scoperta del Castello. Dalle 18 aperitivo e cena sulle terrazze di “Nuvole – Cibi, storie, culture” (info e prenotazioni 3343429268 – nuvole@ilcastellovolante.it). Alle 19:30 terzo appuntamento con “Il salotto di Storiella bonsai. Parole, musiche, disegni”, i grandi protagonisti della storia della musica raccontati da Max Nocco con reading di Massimo Colazzo e disegni dell’artista Massimo Pasca. Alle 21:30 concerto della musicista e cantautrice IRuna. In scaletta, tra gli altri, i brani di “Blue”, un disco politico che parla d’amore. Passa con facilità da temi contemporanei, profondi, sociali a quelli più personali e introspettivi, senza dimenticarsi di approfondire le relazioni umane. Il progetto Castello Volante – vincitore del bando per l’adeguamento degli attrattori turistici all’accoglienza di attività di spettacolo dal vivo della Regione Puglia – è gestito dal 2017 da Multiservice Eco, Big Sur e Coolclub in collaborazione con il Comune di Corigliano d’Otranto. Info ilcastellovolante.it.

Yoga, visite e libri al Carlo V di Lecce

Al Carlo V di Lecce proseguono le attività di Attraverso il castello, progetto di valorizzazione della più grande struttura fortificata pugliese, nato dalla collaborazione tra la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce e le associazioni di promozione sociale 34° Fuso e The Monuments People. Dalle 9:30 la nuova tappa della rassegna di itinerari tematici “Il Castello Fuori porta – connessioni con il territorio” proporrà un tour tra due delle più rappresentative fortificazioni del Salento. I partecipanti saranno condotti alla scoperta del “Castello di Mare” sull’Isola di Sant’Andrea a Brindisi, costruito da Alfonso II d’Aragona per bloccare l’avanzata dei Turchi alla fine del XV secolo per poi spostarsi nel capoluogo salentino, dove potranno esplorare il Carlo V. Dalle 10 alle 12:30, in collaborazione con Salento Yoga, sulla terrazza dei camminamenti spazio a Morning Yoga. Kamal Fanibanda guiderà il percorso Hatha Yoga. Alle 10:30, 11:30, 12:30 e nel pomeriggio alle 16, 17 e 18 sarà possibile partecipare allo speciale percorso alla sorprendente scoperta della storia del maniero accompagnati dalla visione di contenuti multimediali e da una guida abilitata. Alle 19, infine, nella Piazza D’Armi terzo appuntamento della rassegna “Il Castello delle Rose – ronda letteraria” che aderisce al Maggio dei Libri, campagna nazionale che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli. Raffaele Costantini, dialogando con la giornalista Giovanna Ciracì, presenterà “Il bacio del figlio” (Scatole Parlanti). Info e prenotazioni 3278773894 – attraversoilcastello@gmail.com.



Cristiana Verardo in concerto all’Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d’Otranto

Dalle 21 all’Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d’Otranto, la sesta edizione del Donne Note Festival prosegue con la cantautrice e chitarrista Cristiana Verardo, vincitrice del Premio Bianca d’Aponte 2019, che proporrà un live essenziale ed intimo. Laureata in Canto Jazz (2014) e in Musica Jazz (2017) al “Conservatorio Nino Rota” di Monopoli, esordisce con il lavoro discografico “La mia voce” nel 2017 (Workin’ Label /Ird). Nel 2021 esce il secondo disco “Maledetti ritornelli” (G-ROdischi), prodotto da Filippo Bubbico. Nel suo sound ricco di sfumature si incontrano e si sintetizzano linguaggi musicali che creano una fusione tra le strutture tipiche della tradizione cantautorale italiana e le esperienze della world e del pop, ricercando un prodotto musicale trasversale e d’ampio respiro. Negli anni ha collaborato con La Municipàl, Moni Ovadia, Marco Poeta, Enza Pagliara, Redi Hasa, Mino De Santis, Carolina Bubbico e molti altri. Prima del concerto (dalle 20) è possibile degustare primi e secondi piatti, insalatone, verdure. Contributo associativo 7 euro. Per informazioni e prenotazioni 3381200398 – lumbroia@massimodonno.it

La Bonnie e La Pam dj set al Cotriero di Gallipoli

Un mix perfetto di musica e paesaggio: dalle 17 al Cotriero di Gallipoli, località Pizzo, appuntamento con La Bonnie e La Pam. Le due dj si alterneranno in consolle con una selezione in vinile che spazierà tra funky, disco e black music. Ingresso libero. Info 3406662833.

