Giornata all’insegna del divertimento quella organizzata dal Comitato Regionale Fipav Basilicata che dopo la prima giornata di gare delle categorie Volley S3 al PalaPergola di Potenza ha programmato una seconda giornata per domenica 22 maggio a Genzano di Lucania con il supporto della società New Volley Genzano. Come per la prima giornata anche la giornata di questa domenica è riservata alle società tesserate dove vi prenderanno parte atleti nati dal 2010 al 2015 suddivisi nella categorie Volley S3 primo livello i più piccoli e secondo livello quelli un po’ più grandi. A Genzano di Lucania saranno presenti sette società che si presenteranno alle ore 09:30 per un totale di 27 formazioni che daranno vita ad una serie di incontri fino alle ore 13:00.

Salvatore Colucci

Addetto Stampa – FIPAV Basilicata

