Condividi subito la notizia

IN ATTESA DELLA RACE 2022 CHE SI TERRA’ A MATERA DAL 30 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE

Matera, 19 Maggio 2022 – Ha riscosso un grande successo e raggiunto i suoi obiettivi la prima tappa del 2022 sul territorio lucano della Carovana della Prevenzione di Komen Italia, il programma nazionale itinerante di promozione della salute femminile ideato congiuntamente con la Fondazione Policlinico Universitario Gemelli che dal 2017 percorre l’Italia per avvicinare la prevenzione a tutte le donne.

Nelle giornate comprese tra la Race di Bari di domenica 15 Maggio e la prossima di Napoli del 22 Maggio, il Comitato Basilicata di Komen Italia ha ritenuto essenziale il ritorno del progetto sul territorio lucano per proseguire nel percorso di sensibilizzazione e diffusione della cultura della prevenzione, avvicinando un numero sempre maggiore di donne alle campagne di diagnosi precoce, con una particolare attenzione a quelle in condizioni di fragilità.

La tappa è stata itinerante coinvolgendo le città di Ferrandina, Potenza e Villa d’Agri, realizzando complessivamente oltre 350 prestazioni gratuite tra mammografie, ecografie, visite senologiche, visite ginecologiche ed ostetriche, visite reumatologiche, consulenze nutrizionali.

Nella città di Ferrandina, lunedì 16 maggio, con il contributo di Procter & Gamble, il patrocinio del Comune e il supporto della Protezione Civile, sono state eseguite 126 prestazioni.

Martedì 17 Maggio a Potenza, con il contributo di Procter & Gamble, il patrocinio del Comune, della Commissione Regionale Pari Opportunità, dell’Ufficio della Consigliera di Parità e al supporto delle associazioni Vivere Donna e Potenza per le donne, sono state realizzate, nonostante la pioggia pomeridiana, 110 prestazioni.

La tappa si è conclusa con la prima visita della Carovana della Prevenzione nella città di Villa d’Agri in cui, grazie al contributo di FASDA e al patrocinio del Comune, sono state realizzate 120 prestazioni.

Il plauso e ringraziamento principale va ai medici volontari che con spirito di servizio alla comunità, e senza tralasciare le turnazioni presso i presidi ospedalieri di Potenza, Rionero e Matera, hanno accolto, visitato ed ascoltato le tante donne che hanno raccolto l’invito di Komen Italia ad avvicinarsi alla prevenzione. È grazie a loro che questo importante progetto Mission dell’associazione può portare un contributo concreto alla comunità, anticipando, come accaduto anche in questa tappa lucana, diagnosi o necessità di approfondimenti diagnostici, con l’obiettivo di rendere più efficaci e tempestivi gli eventuali percorsi di cura.

Nelle tre giornate della carovana della prevenzione è stato possibile ricevere informazioni e iscriversi alla Race 2022 che si terrà a Matera dal 30 settembre al 2 ottobre.

Le Race in Italia hanno dato un grande contributo alla lotta dei tumori del seno. In oltre 20 anni e grazie alla generosità di oltre 1 milione di persone e delle aziende che hanno partecipato, Komen Italia ha potuto investire continuativamente ingenti risorse a sostegno della ricerca, della prevenzione e del miglioramento delle cure oncologiche. Quest’anno il miglioramento della situazione pandemica consentirà finalmente lo svolgimento delle race dal vivo, e le attività nel Villaggio della Salute si intensificheranno coinvolgendo l’intera comunità, come già avvenuto nel territorio lucano con la prima Race di Matera del 2019.

L’obiettivo è di unire le forze per sostenere la ricerca e garantire la possibilità di ricevere cure di eccellenza alle donne che si stanno confrontando con il tumore del seno anche durante questa epoca Covid.

Per iscriversi alla Race 2022 e ricevere la maglietta e lo zainetto ufficiale della Race è possibile collegarsi al sito www.komenitalia.it o contattare i comitati regionali di Komen Italia.

Il programma di fine Settembre è in corso di definizione per le tre giornate e sarà diffuso attraverso il sito Internet e i canali social di Komen Italia, o seguendo il gruppo Facebook del Comitato Basilicata di Komen Italia, contattabile anche attraverso la segreteria numero 3270569368 o scrivendo a komenbasilicata@komen.it .

CORRI LA TUA RACE E SOSTIENI I PROGETTI DI KOMEN ITALIA

Comitato Regionale Basilicata – Komen Italia

tel. 327.0569368

komenbasilicata@komen.it

ufficiostampa@komen.it

Correlati