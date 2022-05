Condividi subito la notizia

Il meglio dell’enogastronomia di Basilicata protagonista domani sera, a partire dalle ore 19, a Rotonda, presso “Officine La Rossa” un vero e proprio hub delle eccellenze lucane, che ha aperto meno di un anno fa, in un borgo di straordinaria bellezza. Una piattaforma che punta sulla riconosciuta qualità dei prodotti e sulle bontà del territorio che stanno emergendo. Tutti iil meglio proposto fa parte di “Io sono lucano,” selezione agroalimentare promossa dalla Coldiretti di Basilicata che organizza l’evento di sabato assieme a “Officine La Rossa”. Sarà l’occasione per presentare le etichette 2022 di “Cantine Del Notaio”. Tra i protagonisti della serata ci sarà anche Fabio Campoli, rinomato chef e consulente del panorama gastronomico italiano ed internazionale, entrato nelle case e nel cuore di tanti telespettatori grazie a vent’anni di trasmissioni in tv e sul web. “È sempre un piacere per me essere ospite qui per sostenere il grande valore delle eccellenze enogastronomiche lucane. Attraverso al mio lavoro di consulenza con Azioni Gastronomiche e Promotori Di Gusto per Pollino Experience, in questi mesi ho avuto modo di toccare con mano una qualità a tutto tondo, che passa dall’innato spirito ospitale di chi abita questi luoghi, dalla natura tanto bella e incontaminata quanto tutelata e protetta, e non in ultimo anche una tavola ricca di sapori favolosi da scoprire”. Nel corso della serata Campoli presenterà un menu “semplicemente differente” che vedrà le sue ricette gourmet sapientemente abbinate ai prodotti alimentari lucani presenti nell’assortimento di Officine La Rossa e ai pregiati vini delle “Cantine Del Notaio”. ​

Potenza 20 maggio 2022

Correlati