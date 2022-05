Condividi subito la notizia

Soprattutto per i lavoratori del comparto artigiano, caratterizzato da piccole imprese, è necessaria un’attenzione specifica per la tenuta occupazionale, la difesa del potere d’acquisto e il rispetto della salute e sicurezza. Lo sostiene Diego Sileo, del Coordinamento Artigianato Uil che ha partecipato all’assemblea nazionale dell’organismo guidato da Mauro Sasso. Un momento di scambio tra le articolazioni regionali che – sottolinea Sileo – ci ha consentito come sindacato lucano di conoscere le best practices del territorio, e raccontare i passi in avanti, il percorso fatto, nella Bilateralità e come UIL Artigianato Basilicata in questi due anni. Un cammino virtuoso al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori, con le persone, tra strette di mano, accordi ma anche affrontando tante criticità tra queste in primis la pandemia. Un’iniziativa che – continua il dirigente Uil – valorizza il ruolo delle parti sociali e della contrattazione e che ha dato prova di essere strategica per lo sviluppo del comparto e per garantire idonee forme di sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori. Va messo mano al più presto alle politiche attive del lavoro, la prevenzione e la sicurezza nei luoghi dove si ‘lavora con le mani e con l’anima’ ripristinando l’azione fondamentale dell’OPRA, l’innovazione e la ricerca, la formazione dando forza all’articolazione di FONDARTIGIANATO, la salvaguardia dei salari con la CIG FSBA, delle professionalità delle lavoratrici, dei lavoratori e la diffusione di un rinnovato “welfare di bilateralità” come stiamo provando a fare con l’EBAB attraverso San.Arti. e la Carta dei Servizi. Il nostro impegno, con i compagni di viaggio di CGIL e CISL va esattamente in questa direzione.

Per il segretario generale Uil Pierpaolo Bombardieri contrattazione, territorio, bilateralità costituiscono gli elementi caratterizzanti, ma anche di garanzia di questo sistema, formato da un tessuto di piccole e medie imprese capillare e diffuso, le cui lavoratrici e i cui lavoratori sono una ricchezza, in termini di esperienza personale e di capacità, che merita di essere valorizzata. Dunque – ha sottolineato il leader della Uil – nell’artigianato è necessaria un’attenzione specifica per la tenuta occupazionale, la difesa del potere d’acquisto e il rispetto della salute e sicurezza. Ecco perché il Sindacato rivendica, con forza, il rispetto delle norme di legge e contrattuali, ma anche – ha concluso Bombardieri – l’adozione di politiche di rilancio per una realtà particolarmente provata, prima dalla pandemia e poi dalla guerra“.

