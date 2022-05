Condividi subito la notizia

Il Castello Volante di Corigliano d’Otranto prosegue il suo viaggio tra arti, sapori, musiche e culture. Sabato 21 e domenica 22 maggio dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 22 sarà attivo l’infopoint con la possibilità di visitare le sale e gli spazi esterni dell’antico maniero. Dalle 18 per l’aperitivo e la cena sulle terrazze aperto anche “Nuvole – Cibi, storie, culture“, Officina del gusto e degli spiriti del Castello che propone un’identità rinnovata e un inedito menù tutto da gustare (info e prenotazioni 3343429268 – nuvole@ilcastellovolante.it). La nuova “speciale” domenica di Primavera si aprirà invece con una doppia visita guidata del Borgo “Volante” a cura della Pro Loco (partenza dalla Quercia Vallonea alle 10 e alle 18 – prenotazioni 3792802903). Alle 19:30 terzo appuntamento con “Il salotto di Storiella bonsai. Parole, musiche, disegni“, i grandi protagonisti della storia della musica raccontati da Max Nocco con reading di Massimo Colazzo e disegni dell’artista Massimo Pasca. Alle 21:30 concerto della musicista e cantautrice IRuna. Ama la musica nera e il lime col sale. Cresciuta fra la cultura sudamericana delle sue origini e quella italiana, fin da piccola canta e riproduce qualsiasi suono ascolta, dai versi degli Aramacao ai soli di Charlie Parker. Nel 2017, dopo un intenso periodo all’estero, inizia a dare voce e suono ai suoi pensieri: in autunno lancia il suo debut EP “Bacche di Goji”, un lavoro che raccoglie tutte le sue influenze cantautorali, soul e latinoamericane. Nel 2021 esce l’album “Blue”, raffinato, elegante e maturo, un disco politico che parla d’amore. Passa con facilità da temi contemporanei, profondi, sociali a quelli più personali e introspettivi, senza dimenticarsi di approfondire le relazioni umane.

Il progetto Castello Volante – vincitore del bando per l’adeguamento degli attrattori turistici all’accoglienza di attività di spettacolo dal vivo della Regione Puglia – è gestito dal 2017 da Multiservice Eco, Big Sur e Coolclub in collaborazione con il Comune di Corigliano d’Otranto. Nel corso dell’estate il Castello proporrà la musica di Sei Festival, le proiezioni e i percorsi espositivi di Cinema del reale, gli incontri e i dibattiti di Io non l’ho interrotta, tutte produzioni originali delle realtà che animano il progetto culturale. Non mancheranno, inoltre, altri appuntamenti con arte, danza, cibo, letteratura, nuovi mestieri e artigianato. Il Castello Volante è, infatti, un grande cantiere delle arti in cui nascono opere ed eventi che scaturiscono dall’incontro in un processo di ibridazione e “scambi creativi”. Il Castello e il suo borgo diventano così luoghi da abitare, storie da scoprire e da svelare, corpi architettonici e simbolici con cui stabilire una relazione sentimentale e di scambio, a cui restituire un segno del proprio passaggio. L’infoPoint, infine, offrirà un catalogo di esperienze culturali, visite guidate, bike tour dentro e intorno le mura del Castello e all’interno del suo bookshop una selezione di produzioni editoriali, artigianali e di design made in Puglia.

Info

ilcastellovolante.it

www.facebook.com/castellovolantecoriglianodotranto

www.instagram.com/castellovolante/

Correlati