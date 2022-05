Condividi subito la notizia

Incominciamo da qui.

DOMENICA MATTINA 22 MAGGIO, non prendete impegni, vi aspettano a

Castellaneta gli studenti dell’IISS Mauro Perrone settore turistico, per vivere insieme un #Tour sulle Tracce della Storia. Una passeggiata promozionale tra le bellezze del territorio. Castellaneta, città natale del Divo del cinema muto Rodolfo Valentino, con la sua maestosa gravina,

la città sotterranea, il centro storico con vicoli, chiese e palazzi storici, le pinete, il mare ha tanto da offrire. Appuntamento alle ore 09.30 presso le OMC – Officine Mercato Comunale in via Mercato,12 a

Castellaneta.

EVENTO GRATUITO

Grado di difficoltà: BASSO.

Michaela-Elena-Michela-Lucrezia-Vito-Luca-Cristina-Francesco, questi

alcuni nomi che nelle vesti di Guide ed Accompagnatori dell’IISS Mauro

Perrone vi condurranno nei luoghi che caratterizzano CASTELLANETA.

Nell’ambito delle attività di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) è stata stipulata una convenzione che prevede per gli studenti coinvolti dell’Istituto d’Istruzione Superiore

M.Perrone di Castellaneta – settore Turistico, lo svolgimento di 15 ore di “pratica sul campo” da svolgere durante il mese di maggio. Tutor scolastici sono M.T. Stasolla per la 3^A e G. Donvito per la 5^A, mentre il tutor aziendale in questo caso l’Ass. Culturale Amici delle Gravine

di Castellaneta è, in entrambi i casi, F. De Crescenzo. Si tratta, chiaramente, di un’occasione che ribadisce la vicinanza degli Amici delle Gravine al mondo della scuola, ma anche la capacità, da parte dei

volontari, di gestire situazioni complesse e di carattere ufficiale. A conclusione della mattinata una piacevole esibizione, ma non vi diciamo altro, venitelo a scoprire da soli!

