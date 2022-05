Condividi subito la notizia

Si è svolto oggi un ulteriore sopralluogo sulla Basentana, da parte dell’assessore alle infrastrutture, Donatella Merra. Un’altra ispezione è stata già programmata per il 15 giugno, in vista dei risultati attesi per la stagione estiva.

“La svolta necessaria ad invertire i processi di sviluppo non è più solo nelle risorse ma nel superamento degli ostacoli evidenti all’attuazione delle stesse. La Basentana è il simbolo di quanto ancora si può e si deve fare, nonostante gli sforzi già fatti dalla Regione”. Lo afferma l’Assessore Merra a margine delle verifiche dei cantieri stradali sulla SS407 insieme ad Anas.

“Non abbiamo più il tempo per processi e procedure: le risorse destinate alla Basilicata possono cambiarne il destino solo se producono effetti in tempi certi, altrimenti nella Storia di questa Regione non ci saranno mai risorse che basteranno poiché avremo sempre qualcosa da recuperare per correre più veloci degli altri”.

Ci sono opere in corso per 45 mln di euro per la ristrutturazione della principale dorsale stradale della nostra Regione: ad oggi più della metà risultano ferme per motivi puramente tecnici. Altri cantieri, per ulteriori 42 mln di euro circa, sono in fase di progettazione o di affidamento. Per fine luglio è atteso il completamento di 2 lotti con l’installazione dello spartitraffico.

“Occorre riconoscere alle imprese – ha commentato l’Assessore – senso di responsabilità e tenacia, in un momento in cui prezzi e forniture non consentono, purtroppo, di condurre i cantieri in serenità. Da Anas ci aspettiamo un impegno all’altezza delle aspettative di questo territorio, in un momento cruciale. L’ispezione programmata per il prossimo 15 giugno dalla Regione servirà a verificare che l’avanzamento richiesto segua i tempi e i ritmi necessari per un cantiere di questa importanza strategica”.

