I fatti criminali accaduti a Scanzano Jonico e l’operazione dei Carabinieri contro la criminalità organizzata presente nel metapontino sono segnali di un forte radicamento della criminalità mafiosa che merita una risposta decisa da parte dello Stato.

Da troppi anni Scanzano Jonico è abbandonata a se stessa, priva di presidi delle forze dell’ordine, nonostante numerosi episodi riconducibili alla presenza di criminalità organizzata.

Riteniamo come cittadini e rappresentanti di movimenti politici e istituzionali di esprimere solidarietà agli imprenditori di Scanzano e a tutti coloro che vengono minacciati e colpiti dalla criminalità.

Chiediamo allo Stato di intervenire con fermezza e celerità per ridare tranquillità ad un territorio abitato da gente onesta e laboriosa che merita tutela e protezione.

Sono necessari non solo investimenti nel potenziamento di infrastrutture e personale di polizia ma anche nella cultura di legalità.

La politica, la scuola, le famiglie e le organizzazioni sociali devono insieme intervenire per far fronte ad un degrado sociale che è il terreno fertile per la criminalità organizzata.

La Mafia e’ una montagna di merda e nessuno deve voltarsi dall’altra parte.

LISTA DEI CITTADINI

PISTICCI IN COMUNE

FORUM DEMOCRATICO

