di Michele Selvaggi

POMARICO. Questa mattina – giovedì 19 maggio – un importante convegno dal tema“ Le comunità energetiche e il futuro delle agroenergie”, ospitato nella sala rosa dello storico Palazzo Marchesale di Corso Vittorio Emmanuele e organizzato da Copagri. Dopo i saluti del sindaco Francesco Mancini, introdurrà Nicola Minichino, Presidente Copagri di Basilicata. Poi sarà la volta di Cosimo Latronico neo Assessore regionale all’Ambiente e alla Energia, di Sergio Marini Presidente Gaia Energia e di Alessandro Paolantoni, coordinatore tecnico di Gaia Energioa. Dopo il dibattito , sono previste le conclusioni di Franco Verrascina, presidente di Copagri. “ Le prospettive che si andrebbero a creare con questa sinergia, tra Comuni, agricoltori e cittadini – ha spiegato il primo cittadino di Pomarico Mancini – sono davvero interessanti. In un ottica di autoconsumo e di collaborazione dove le parti coinvolte producono, consumano e scambiano energia in modo diretto, ci sarebbero una serie di vantaggi che andrebbero a ricadere su tutti i cittadini. Le comunità energetiche – ha aggiunto – rappresentano il futuro della gestione della energia, una partita che in questo caso, gli agricoltori vogliono giocare da protagonisti per contribuire fattivamente e attivamente alla transazione energetica e alla decarbonizzazione del Paese, favorendone lo sviluppo sostenibile la efficienza energetica e promuovendo le energie rinnovabili in linea con i contenuti di PNRR e con i più recenti orientamenti comunitari contenuti nel New Green Deal e nell’Agenda 2030. Qaesta “filiera corta” proposta da Copagri – ha concluso Francesco Mancini, rappresenta davvero una opportunità per i comuni, che avrebbero un risparmio significativo sul costo della energia elettrica, per i cittadini che di conseguenza usufruirebbero del vantaggio economico di questa operazione di interscambio e per gli agricoltori che diventerebbero impresa protagonista di questa forma diretta di transazione energetica”. L’appuntamento è fissato per le ore 10 di giovedì 19 maggio.

