Condividi subito la notizia

Come noto, l’ANSB ha tra le sue finalità statutarie la tutela della salute e dell’ambiente. Per tali ragioni ha organizzato un confronto pubblico tra i candidati Sindaci del Comune di Stigliano che si terrà domenica 22 c.m. in Piazza Garibaldi con inizio dalle ore 19:30.

Nel corso dell’incontro, che sarà coordinato dalla Presidente Prof.ssa Felicia Rasulo e dal Presidente Onorario dell’ANSB, Avv. Leonardo Pinto, saranno poste domande ai due candidati Sindaci in materia di sanità e ambiente; e ciò al fine di rendere noti i loro propositi istituzionali ed amministrativi che intendono attuare durante il mandato che si accingono a svolgere.

Sia sulle domande che sulle risposte, trattandosi di materie (salute ed ambiente) di stretta competenza regionale, sarà importante conoscere la posizione dei Consiglieri Regionali eletti in provincia di Matera e delle rispettive forze politiche, che sono stati invitati a partecipare. In apertura dei lavori sarà dato atto della loro presenza o assenza.

L’intento dell’iniziativa, di rilevante interesse politico-sociale, è quello di creare le condizioni per il rilancio socio-economico delle comunità della montagna materana attraverso una dialettica politica propositiva ed attuativa, che non può prescindere dal buon funzionamento dei presidi pubblici preposti alla tutela della salute e dell’ambiente; questo incoraggerebbe certamente il ripopolamento di un territorio da troppo tempo abbandonato a se stesso, dimenticato dalla politica e dalle pubbliche istituzioni che ne hanno determinato irresponsabilmente lo spopolamento.

Data, 19 maggio 2022

LA PRESIDENTE

prof.ssa Felicia RASULO

Correlati