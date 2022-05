Condividi subito la notizia

Traffico di droga: blitz dei Carabinieri in Provincia di Matera, Bari, Taranto e Roma: scoperta associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

Dalle prime ore di questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Pisticci (MT) e Matera, su delega della DDA di Potenza, stanno dando esecuzione ad una Ordinanza di Custodia Cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Potenza su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia che ha coordinato le indagini, nei confronti di 19 persone ritenute, a vario titolo, gravemente indiziate di aver fatto parte di un’associazione dedita al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, hashish e marijuana, pluriaggravata per il numero dei partecipi superiore a 10, dall’essere armata e dall’utilizzo del metodo mafioso.

Il sodalizio criminale individuato è operante nella zona del metapontino, principalmente nei comuni di Scanzano Jonico (MT), Bernalda (MT) e Marconia di Pisticci (MT).

L’operazione, nella quale sono impegnati circa 100 Carabinieri collaborati da unità cinofile dei Nuclei CC di Tito Scalo (PZ) e Modugno (BA), sta interessando le province di Matera, Bari, Taranto e Roma.

Maggiori dettagli sull’operazione saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 11,30 odierne presso il Palazzo di Giustizia di Potenza.

Il Comandante del Reparto Operativo

Ten. Col. Antonio Mancini

Link al video delle operazioni:

https://we.tl/t-CUj8yoLoEZ

Correlati