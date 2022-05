Condividi subito la notizia

“Voglio porgere le mie più sincere congratulazioni alla collega senatrice Stefania Craxi per la sua elezione a presidente della Commissione Esteri del Senato. Sono certo che con la sua esperienza, maturata in anni di lavoro, di studio e di impegno come sottosegretario di Stato al ministero degli Esteri, sarà una straordinaria presidente che riporterà la Politica nella III Commissione del Senato, luogo centrale per il dibattito istituzionale e il confronto tra le forze politiche sulle scelte che, in particolare negli ultimi mesi, il nostro paese si è ritrovato ad affrontare. Duole dover ricordare che questa scelta mai così opportuna, e con radici profonde nella storia d’Italia, segue un periodo relativamente lungo di paralisi della Commissione stessa causato dall’ostinazione e dalla mancanza di equilibrio dell’ex presidente Petrocelli. Questa è una buona notizia per l’Italia e per Forza Italia, che si conferma straordinario produttore di moderazione e buon senso politico”.

Lo ha dichiarato il senatore di Forza Italia Saverio De Bonis nell’apprendere la notizia dell’elezione di Stefania Craxi a presidente della III Commissione permanente Affari esteri, emigrazione del Senato.

