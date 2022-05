Condividi subito la notizia

A quattro anni dalla sua fondazione, nella Giornata Internazionale della Famiglia, l’Associazione di Genitori e di Giovani Diabetici della Basilicata ha voluto celebrare nei Sassi, un importante evento con tema centrale proprio la famiglia, grazie alla collaborazione del Comune di Matera. Nella suggestiva location di Casa Cava, immersa nel Sasso Barisano, le introduzioni sono state affidate a Gerardo Romano, segretario di AGGD Basilicata che ha espresso rammarico per l’assenza dell’Assessore alla Sanità, Francesco Fanelli che inizialmente aveva dato la sua adesione. A dare i suoi saluti, poi, il dr. Giovanni Tramutoli, Responsabile dell’8^ Circoscrizione del Distretto 108YA Lions Service sul diabete infantile, che già in passato si era confrontato con il diabete tipo 1 con alcuni pazienti, manifestando interesse e volontà a collaborare in maniera più costante con le attività dell’Associazione. Ha portato i saluti anche da parte del dott. Nicola Grande, presidente del Lions Club Potenza Host, che non ha potuto partecipare all’evento. È seguito l’intervento della prof. Patrizia Baccari, presidente del Lions Club Potenza Pretoria, la quale ha ufficializzato l’inizio di un percorso collaborativo con AGGD Basilicata, per la realizzazione di progetti e attività in favore dei bambini e dei ragazzi diabetici.

È stata poi la volta della presidente di AGGD Basilicata, Angela Possidente, che ha presentato l’operato dell’Associazione nei suoi primi quattro anni di vita (compleanno caduto il 17 maggio), fornendo le indicazioni sulla mission e sugli obiettivi dell’associazione che passano attraverso tre punti: informare, affiancare l’equipe medica-specialistica, gli operatori sanitari e supportare le famiglie affinché possano accogliere al meglio la diagnosi di diabete tipo 1, patologia difficile che porta a vivere intensi momenti di stress.

È intervenuto alla manifestazione, Domenico Bennardi, sindaco di Matera che seppur abbia conosciuto da poco l’associazione, ha subito compreso la determinazione e la forza di volontà con cui opera sul territorio, mettendosi a disposizione per realizzare iniziative future, coinvolgendo anche il mondo scolastico.

Ha poi preso la parola la psicologa e psicoterapeuta dott.ssa Antonella Zaccaro, che da qualche mese ha ufficialmente preso servizio all’ASP, presso il principale Centro Diabetologico regionale dopo anni di lotte portate avanti proprio da AGGD Basilicata. La psicologa si è focalizzata su quanto sia delicato il momento dell’esordio e di una serie di fattori che incidono sull’elaborazione della diagnosi, tanto per i pazienti che per le famiglie che li supportano.

Presente all’evento, una vecchia conoscenza dell’associazione, la dott.ssa Raffaella Ferrara, responsabile provinciale del Patronato ACLI, principale referente in materia di agevolazioni e diritti che spettano alle persone diabetiche, alle famiglie e in generale ai caregiver, facendo una distinzione fra i ragazzi fino a 18 anni e i maggiorenni, cercando di individuare i vari bonus e indennità che maggiormente possono essere riconosciuti.

Al termine degli interventi, si è dato spazio alle domande della platea, incentrate maggiormente sulla convivenza con la patologia nel quotidiano, e quindi tra scuola, sport e vita sociale. È venuto fuori inoltre che l’ospedale materano è sprovvisto di un ambulatorio diabetologico pediatrico, comportando di conseguenza la migrazione sanitaria verso la vicina regione Puglia.

Il convegno a Matera è stata anche l’occasione di fare un visita tra i Sassi, guidati da Grazia Giannella e Rosanna Digravina che hanno fatto scoprire ai partecipanti provenienti da tutta la regione, angoli più nascosti del centro storico.

“Questi eventi oltre all’aspetto informativo, sono fondamentali per dare modo ai soci di confrontarsi, scambiarsi esperienze ma anche vivere momenti gioiosi e conviviali. Ringrazio quanti si sono adoperati per la buona riuscita della manifestazione, che ricordo è stata organizzata grazie ai fondi del 5 × 1000”, ha affermato Angela Possidente, presidente AGGD Basilicata.

