E’ in programma lunedì 23 maggio a Vietri di Potenza la “Giornata della Legalità”, organizzata dal Comune in occasione del 30° anniversario della strage di Capaci, dove persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie e gli agenti della scorta. Una mattinata intensa che inizierà con il raduno nei pressi di Largo Sant’Antonio, dov’è stato realizzato l’ultimo murales del progetto “I muri della legalità”, che ritrae una gigantografia di Falcone e Borsellino. Durante la mattinata si terrà anche il tour dei murales fatti realizzare dall’amministrazione comunale. Quattro in totale: il primo su una parte di circa 170 metri quadri nei pressi del campo sportivo, che ritrae una bambina mentre annaffia la sua terra, simbolo del rispetto dell’ambiente, il secondo su chiama Freedom, un augurio per tutti i giovani, un messaggio di speranza e di forza verso il futuro che ritrae un colibrì che vola libero, il terzo è Happiless (realizzato da Riccardo Buonafede) rappresenta l’influenza che il denaro ha sulle persone l’ultimo, realizzato di recente da Antonino Perrotta, è una gigantografia di Falcone e Borsellino, denominato “Siamo vivi”, sulla parete dell’Istituto Comprensivo.

Il progetto è stato fortemente voluto dal Comune in collaborazione con l’associazione culturale “Haz Art” e con la direzione artistica di Perrotta. L’obiettivo dell’iniziativa promossa per il 23 maggio dall’amministrazione comunale è anche quello di incoraggiare, anche tra i più piccoli, attività mirate alla cultura del rispetto e della legalità per una cittadinanza attiva, responsabile e partecipe, perché – come diceva Peppino Impastato, altra vittima del crimine organizzato – “La mafia uccide, il silenzio pure…”.

Tra gli ospiti, oltre all’avv. Christian Giordano (sindaco di Vietri di Potenza) ci saranno: Michele Campanaro (Prefetto di Potenza), il senatore Arnaldo Lomuti (vice presidente II^ Commissione Permanente Giustizia al Senato), don Marcello Cozzi (Associazione Libera) e Antonino Perrotta, l’artista che ha realizzato i murales a Vietri. Parteciperanno gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Vietri di Potenza. La giornata si aprirà con il tour dei murales e si concluderà con la piantumazione dell’albero della legalità.

Vietri di Potenza, 18 maggio 2022

