Condividi subito la notizia

E’ tutto pronto per la Ventisettesima edizione del Torneo “Maria Santissima della Bruna”. Il Centro Sportivo Italiano di Matera riparte dai suoi tornei estivi, e finalmente potrà inaugurare un’edizione senza le grandi restrizioni che hanno condizionato gli ultimi due anni. Il Comitato di Matera, con in testa il suo presidente Lorenzo Calia, dà appuntamento agli appassionati ed alle società sportive domani, mercoledì 18 maggio 2022 alle ore 19,30 nel salone della Parrocchia di San Giacomo, adiacente al campo che vedrà esibirsi le squadre candidate alla conquista del titolo dalla prossima settimana.

I primi tornei a prendere il via saranno quello della categoria Open, aperto ai maggiorenni e quello dedicato alla categoria Juniores. Per le altre manifestazioni giovanili: Allievi, Giovanissimi, Esordienti e Pulcini, sarà tutto pronto per l’inizio di giugno.

L’appuntamento di domani, alle ore 19,30 nel salone parrocchiale di San Giacomo, prevede il sorteggio dei gironi composti dalle 15 squadre iscritte, che saranno divise in 3 raggruppamenti. Saranno presentate anche le fasi finali e gli accoppiamenti per gli scontri diretti che porteranno alla scalata verso il ventisettesimo trofeo dedicato alla Protettrice della città di Matera, “Maria Santissima della Bruna”. Contestualmente, il presidente della sezione arbitri “Antonio Vitulli” del Comitato di Matera del Centro Sportivo Italiano, Cosimo Ambrosecchia, illustrerà le novità regolamentari per le squadre partecipanti e le modifiche introdotte dalla federazione e dal Csi nazionale per questa stagione.

Infine, saranno stilati i calendari delle gare che coinvolgeranno le squadre iscritte alla kermesse estiva del Csi Matera e che accompagnerà gli sportivi materani sino alla metà di luglio. La gara inaugurale, che vedrà coinvolta la squadra detentrice del torneo, l’Autocarrozzeria G3-Central Frutta Dilena, si disputerà lunedì 23 maggio 2022 dopo la cerimonia inaugurale prevista per le ore 20 sul sintetico della parrocchia di San Giacomo.

Correlati