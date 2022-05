Condividi subito la notizia





L’appuntamento è per le ore 9 nei pressi del molo dedicato a san Francesco di Paola. Con l’iniziativa “Spiagge pulite” promossa dal sindaco Pasquale Aprile e dalla sua Amministrazione comunale. Che da sempre ha intrapreso azioni a tutela del mare e dell’ambiente, per garantire ai residenti ed ai turisti acque limpide e cristalline, nonchè un habitat salubre ed accogliente, capace di assicurare servizi di qualità ai fruitori. In tale ottica va considerato l’importante di mattinata domani. Con gli stessi amministratori, insieme a studenti, associazioni e volontari, che muniti di guanti sacchetti e cappellini, bonificheranno la spiaggia, ripulendola da oggetti e sterpaglie. Per renderla immediatamente pronta ad ospitare i villeggianti. Il Comune, come al solito, provvederà a proprie spese, anche a sistemare e livellare la battigia. Il tutto, dopo aver completamente asfaltato il litorale, dotandolo, nei giorni scorsi, di nuova illuminazione pubblica a led, e dopo aver provveduto a sistemare e mettere in sicurezza e quindi aprendola regolarmente al traffico, la strada franata nei pressi della Torre Spaccata, anch’essa illuminata, come del resto il viale che conduce ad essa. Senza dimenticare i lavori di restyling sul lungomare lato lidi e sul belvedere di fronte il molo nuovo, con opere in grado di evitare l’erosione costiera, con la posa di eleganti ringhiere, di lampioni, panchine e arredi. Non tralasciando, tutt’altro, la sistemazione in mare dei dissuasori contro la pesca strascico. Insomma tre chilometri e passa di costa, hanno ricevuto lavori di miglioramento strutturale e non solo. E altre opere sono previste nei prossimi mesi. Intanto è tempo di pulizia. Con il paese delle Mandorle, della Secca e della Stazione zoologica, che si prepara all’estate ormai alle porte e che darà come biglietto da visita e di benvenuto ad emigrati e vacanzieri, un mare da bere, limpido e cristallino.

