“Il valore dei progetti che abbiamo candidato in questi sei mesi di attività ai finanziamenti previsti dai bandi del PNRR e da altre misure è pari a circa 30 milioni di euro.

Gli interventi riguardano quasi tutti gli ambiti di competenza comunale, spaziando dalla transizione ecologica alla rigenerazione urbana, dal sociale all’edilizia scolastica, dalla lotta al dissesto idrogeologico allo sport.

Il nostro sforzo è stato massimo, dovendo inseguire il ritmo estremamente serrato delle scadenze imposte dai bandi.

Abbiamo inteso cogliere ogni opportunità di finanziamento che questa fase storica eccezionale ci ha proposto, nella consapevolezza che lavorare al reperimento di risorse ulteriori rispetto a quelle rivenienti dal bilancio comunale è condizione essenziale per conseguire gli obiettivi di rinnovamento e ripartenza che ci siamo posti”.

Così in una nota il Sindaco di Pisticci, Domenico Albano.

