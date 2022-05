Condividi subito la notizia

Per dare avvio, in concreto, alla possibilità da parte delle Aziende sanitarie di conferire gli incarichi a tempo indeterminato ai Medici di Medicina Generale (MMG) e ai Pediatri di Libera Scelta (PLS) di Assistenza primaria e di Pediatria, nelle località definite “carenti” di tale forma di assistenza per la popolazione ivi presente, sono pubblicati gli elenchi riferiti al periodo dal 01 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 delle località carenti dei medici di assistenza primaria convenzionati formati dalle Aziende Sanitarie Locali di Potenza (A.S.P) e di Matera (A.S.M).

Sono, inoltre, pubblicati gli elenchi riferiti al periodo dal 01 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 delle località carenti dei medici pediatri di libera scelta formati dalle Aziende Sanitarie Locali di Potenza (A.S.P) e di Matera (A.S.M).

E’ quanto stabilisce una Delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta del vicepresidente e assessore alla Direzione generale per la Salute e le Politiche della Persona, Francesco Fanelli.

Il conferimento degli incarichi di assistenza primaria – è scritto nel provvedimento – avviene nella misura dell’80% a favore dei medici in possesso dell’attestato di formazione in medicina generale e del 20% a favore dei medici in possesso di titolo equipollente.

Le domande per la copertura delle zone carenti di assistenza primaria, devono essere indirizzate all’Ufficio di Coordinamento del Servizio di Assistenza Sanitaria di base dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (A.S.P) quale struttura individuata dalla Regione per ricevere le domande e per espletare le conseguenti procedure di assegnazione; le domande per la copertura delle zone carenti di pediatria vanno indirizzate rispettivamente alle Aziende Sanitarie Locali competenti e quindi all’ A.S.P. per Potenza e all’A.S.M. per Matera.

A tale scopo, è disponibile sulla Home page del sito www.regione.basilicata.it e nella sezione Direzione Generale Politiche per la Salute e le Politiche della Persona, la modulistica per inoltrare le domande di assegnazione alle competenti AASS. entro 20 giorni dalla pubblicazione della delibera (scadenza 06.06.2022).

La delibera, trasmessa dalla Direzione Generale Politiche per la Salute e le Politiche della persona, è pubblicata sul B.U.R. Basilicata n. 21 parte I del 16.05.2022 e sul sito internet www.regione.basilicata.it – Direzione Generale Politiche per la Salute e le Politiche della Persona.

“Il provvedimento adottato assume un’importanza rilevante per tutti i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta in possesso dei requisiti di legge che, dal primo gennaio dell’anno e fino alla pubblicazione della delibera, hanno potuto accedere solo ad incarichi temporanei e/o provvisori” – dichiara il vicepresidente della Giunta e assessore alla Salute e alla Politiche della Persona, Francesco Fanelli. “Una sollecitazione alle Aziende Sanitarie – sottolinea – affinché si proceda, in tempi rapidi, all’assegnazione di Medici di Medicina Generale e di Pediatri di Libera Scelta per l’assistenza sanitaria, alle popolazioni degli ambiti che ne sono sprovvisti”.

Correlati