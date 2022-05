Condividi subito la notizia

In occasione dell’annuale ricorrenza dell’International Day of Light, la “Giornata internazionale della luce” proclamata dall’UNESCO per l’anniversario della realizzazione del primo laser al mondo da parte di Theodore Harold Maiman nel 1960, il Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” dell’Università del Salento, con il contributo della sezione di Lecce dell’INFN, ha organizzato lo scorso 13 maggio 2022, nel centro congressi del complesso Ecotekne, un appuntamento di divulgazione e di sperimentazione con l’obiettivo di far comprendere in modo coinvolgente il ruolo e le caratteristiche della luce come fenomeno fisico naturale. Vi hanno partecipato, in presenza, circa 200 studenti del Liceo scientifico “De Giorgi” di Lecce, dell’IISS “Medi” di Galatone, del Liceo scientifico “Aristosseno” di Taranto, del Liceo scientifico “De Sanctis-Galilei” di Manduria e dell’IISS “Del Prete-Falcone” di Sava e, in collegamento, cinque classi dei licei “Quinto Ennio” di Gallipoli e “Lilla” di Francavilla Fontana.

Il chimico e divulgatore Giovanni Morelli, dell’associazione SiamoSapiens, ha tenuto un seminario sul tema “Il colore delle molecole”, approfondendo i motivi per i quali il mondo appare colorato e spiegando come il colore aiuti a comprendere le proprietà delle molecole. Allo scopo di far conoscere gli aspetti più affascinanti della luce, le sue proprietà e il suo singolare comportamento quando interagisce con la materia, sono stati inoltre proposti diversi esperimenti sull’origine della percezione del colore come l’origine dell’arcobaleno, del colore del cielo e del tramonto e su fenomeni come assorbimento, emissione, interferenza della luce e misura della sua velocità. Gli studenti hanno potuto anche visitare il planetario “Sotto un cielo di stelle” e una postazione per il controllo e l’analisi delle funzionalità visive.

L’iniziativa è stata organizzata cura dei docenti del Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” Marco Anni, Maria Luisa De Giorgi, Ferdinando De Tomasi, Marco Mazzeo e Achille Nucita, in collaborazione con i dottorandi dei corsi di dottorato in Fisica e Nanoscienze.

