Condividi subito la notizia



Potenza, 16 maggio 2022 – “Bene gli investimenti confermati oggi dal gruppo Ferrovie dello Stato per le infrastrutture ferroviarie e stradali della Basilicata. Ora bisogna procedere speditamente con la fase della progettazione delle opere e con i cantieri, a partire da quelli già attivi che vanno velocizzati per ridurre i disagi e i rischi che i pendolari affrontano quotidianamente”. Lo ha detto nel pomeriggio il segretario generale della Cisl Basilicata Vincenzo Cavallo evidenziando che “questi investimenti sono fondamentali per rompere l’isolamento della regione, velocizzare la mobilità di merci e persone e con essi la competitività del sistema manifatturiero e mettere la Basilicata al centro di un grande piano logistico per il Mezzogiorno”, ha concluso il segretario della Cisl lucana.

Correlati