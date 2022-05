Condividi subito la notizia

Massimiliano Taratufolo membro dell’assemblea nazionale di +Europa insieme a Roberto Baldi, (membro di direzione nazionale) Giordano Masini, (coordinatore della segreteria nazionale ) ed il segretario nazionale Benedetto Della Vedova comunicano:

con grande soddisfazione l’ingresso della consigliera comunale Cinzia Scarciolla all’interno della squadra di +Europa.

Taratufolo Massimiliano dichiara che:

Il percorso di +Europa Matera, iniziato da circa due anni sul territorio, con l’obiettivo di creare un gruppo di lavoro politico capace di dare un contributo concreto alla nostra realtà in termini di sviluppo socio -economico, segna oggi un passo importante e di grande soddisfazione.

Il lavoro ed il confronto che, da diversi mesi, stiamo portando avanti, ha prodotto un risultato di cui la Segreteria del partito è entusiasta.

Con la consigliera Cinzia Scarciolla, che ha mostrato in questi mesi di amministrazione, capacità e dedizione verso la città, mostrando in modo trasversale ai numerosi temi presenti nell’agenda politica locale, competenza e passione politica, il partito potrà continuare il suo percorso ancora più deciso e fiducioso per le prossime sfide che gli si presenteranno.

Correlati