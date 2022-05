Condividi subito la notizia

Si rende noto che a partire da oggi, lunedì 16 maggio, e fino al prossimo al 17 giugno, è possibile effettuare l’iscrizione per la frequenza presso gli asili nido comunali, le sezioni primavera e quelle ad orientamento pedagogico montessoriano di gestione comunale per l’anno educativo 2022/2023.

Si ricorda che, per effettuare l’iscrizione, direttamente a questo link, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale (tutore/affidatario/altro soggetto esercente la responsabilità) dovranno autenticarsi mediante credenziali SPID (quelle utilizzate per la registrazione al PROVIDER scelto: username e password) o CIE (Carta d’Identità Elettronica). Da quest’anno, inoltre, è attivo un servizio di assistenza tecnica (HelpDesk) che sarà possibile contattare in fase di compilazione della domanda di iscrizione online al numero telefonico 080 2146418, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 16 alle 18.

I cittadini sprovvisti di credenziali SPID o CIE, o che necessitino di assistenza, possono in alternativa effettuare l’iscrizione dei minori direttamente presso le segreterie degli asili nido comunali mediante procedura di delega all’operatore comunale incaricato, che accede ed opera per conto del cittadino, e previo appuntamento da concordare telefonicamente o a mezzo mail.

