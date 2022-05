Condividi subito la notizia

Lo spettacolo ROMEO E GIULIETTA, previsto al Teatro Apollo di Lecce il 17 maggio, è annullato causa Covid. Lo spettacolo non verrà recuperato durante la stagione teatrale in corso. Gli spettatori e gli abbonati in possesso dei biglietti potranno chiedere il rimborso del titolo entro e non oltre il 16 giugno:

– tramite procedura di rimborso su vivaticket.com se il biglietto è stato acquistato online;

– al punto vendita Vivaticket in cui si è effettuato l’acquisto;

– al botteghino del Castello Carlo V via XXV Luglio – tel. 0832.246517) tutti i giorni dalle ore 9.30 alle ore 19.30.

