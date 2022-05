Condividi subito la notizia

Il Presidente della Provincia di Brindisi, on.Antonio Matarrelli, ha convocato per martedì 17 maggio, alle ore 10.15, presso il Salone di Rappresentanza dell’Ente (via De Leo, a Brindisi) una conferenza stampa per la comunicazione dell’assegnazione delle deleghe ai consiglieri provinciali.

Il presente comunicato stampa vale come invito di partecipazione

