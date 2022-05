Condividi subito la notizia

L’assessore per le Politiche agricole, forestali e alimentari della Regione Basilicata, Francesco Cupparo, raccogliendo le richieste di sindaci del Materano, tra i quali il sindaco di Montalbano Jonico e presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, ha dato disposizioni per effettuare primi sopralluoghi tecnici nelle aree agricole colpite dall’evento meteorologico del 10 maggio scorso. Nella giornata di ieri, 12 maggio, i funzionari dell’Ufficio Sostegno alle Imprese Agricole diretto dalla dirigente Emilia Piemontese si sono recati in agro di Montalbano, Scanzano Jonico, Tursi, Policoro, Rotondella e Ferrandina per verificare i danni causati dall’evento. I funzionari, coordinati dal dott. Giuseppe Matarazzo, hanno incontrato gli imprenditori per condurre i sopralluoghi utili alla stima dei danni.I sopralluoghi continueranno nei prossimi giorni negli agri dei Comuni interessati per poter dimensionare, delimitare e quantificare i danni subiti dalle aziende Agricole.Si coglie l’occasione per comunicare che la procedura per la segnalazione dei danni è cambiata e si potrà procedere utilizzando la piattaforma SIARB della Regione Basilicata cliccando sul link indicato qui sotto:

Lo strumento messo a disposizione delle aziende agricole consente di indicare le particelle interessate dall’evento con relativa percentuale di danno e di stimare l’ammontare del danno subito.L’applicativo, consente di allegare, inoltre, anche alcune foto e tutto quanto l’imprenditore riterrà utile alla delimitazione delle aree e quantificazione dei danni.

Il termine per la segnalazione dei danni è fissato al 10 giugno 2022.

Correlati