Condividi subito la notizia

L’Acquedotto Pugliese ha comunicato al Comune che martedì 17 maggio 2022 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in tutto l’abitato di Martina Franca per nove ore, a partire dalle 14.00 fino alle 23. La sospensione sarà necessaria per consentire la “sostituzione di opere idriche”.

Correlati