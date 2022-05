Condividi subito la notizia

Il party più esclusivo e stellare durante la 66esima edizione di Eurovision Song Contest 2022 . E’ unanime il commento di celebrities, rappresentanti delle istituzioni, imprenditori, giornalisti che hanno partecipato all’Exclusive Gala Dinner “Musica & Stelle”organizzata a Torino, all’hotel Principi di Piemonte.

Un evento fortemente voluto dal direttore di SanremoSol, Giuseppe Grande, in collaborazione con “il turinista” di Luca Pasquaretta. Innumerevoli gli ospiti presenti al gala, da Valeria Marini, che al termine della serata ha cantato diversi brani insieme al maestro Fio Zanotti, il cui figlio Paolo è il discografico di Mahmood e Blanco, a Eugenio in Via di Gioia e a Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale. Uno spettacolo nello spettacolo dove il lucano Grande ha dimostrato ancora una volta di meritare palcoscenici di prestigio. Tra i vip presenti, Matilde Brandi, Milena Miconi, Alex Belli, Delia Duran, Drusilla Gucci, Francesco Chiofalo, Matteo Diamante, Rosa Perrotta, Guenda Goria e Mirko Gancitano. Ad aprire la cena di gala, ospitata nel “salone delle feste” di uno degli hotel a cinque stelle più lussuosi di Torino, tra straordinari mosaici di Venini, nicchie dorate e lampadari di Murano, uno spettacolo di danza, intervallato da esibizioni musicali e coreografie artistiche.

Inoltre diversi riconoscimenti consegnati durante la serata; su tutti la “stella” alla carriera al maestro Fio Zanotti. Per l’occasione servito un menù da favola che ha visto un connubio di prodotti gastronomici del Piemonte e della Basilicata. Presenti anche ospiti istituzionali, Enzo Ghigo già presidente della Regione Piemonte e attualmente presidente del Museo del Cinema di Torino, il notaio Andrea Ganelli tra gli studi notarili più importanti d’Italia, una nutrita rappresentanza del Consiglio comunale di Torino, Laura Milani tra le più importanti esperte internazionali di arte e disign, e Andrea Levy, già organizzatore del Salone dell’Auto Parco Valentino e di Mimo Milano Monza.

