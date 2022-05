Condividi subito la notizia



La bellezza della Puglia percorsa in lungo e in largo, riletta attraverso una sequenza inedita di immagini e condensata in una video-opera artistica: si intitola Pèlagos, termine greco per indicare il mare aperto, con riferimento al crocevia di culture che ha dato vita nei secoli al patrimonio storico-archeologico pugliese che racconta i 15 luoghi della cultura della Direzione Regionale Musei Puglia.

Nel filmato commissionato dalla Direzione e realizzato dall’artista spagnolo Sam3, luoghi già di pregio acquisiscono ulteriore splendore: i siti interagiscono tra loro in una danza animata di vasi dipinti e architetture antiche, castelli sul mare e opere pittoriche, creando una coreografia ipnotica che attraversa i secoli.

La Notte Europea dei Musei al Castello Svevo di Bari diventa occasione privilegiata per offrire al pubblico una anteprima del video. Il Castello sarà aperto straordinariamente dalle ore 19.30 alle 22.30 (ultimo ingresso ore 21.30), con biglietto di ingresso al costo simbolico di 1 euro. L’opera video di Sam3 sarà proiettata sulle pareti del cortile centrale, a partire dalle ore 20.30; a far da sottofondo una composizione originale realizzata dal musicista greco Kostas.

“Grazie a questa collaborazione artistica internazionale – sottolinea il Direttore Regionale Musei Puglia, dott. Luca Mercuri – la storia di questa terra rivive in un’opera innovativa. Il video ci consente di ampliare la promozione del patrimonio culturale pugliese, raggiungendo nuovi potenziali pubblici: sarà infatti presentato in festival nazionali e internazionali, diffuso sui canali digitali, ma avrà anche il ruolo di accogliere i visitatori nei siti della Direzione, oggi più che mai raccontati come un’unica rete integrata”.

Nelle parole del critico Vittorio Parisi, direttore degli studi e della ricerca del centro d’arte contemporanea Villa Arson a Nizza, è racchiusa l’anima di Pèlagos: “Questo abbraccio primordiale e infinito del mare alla terra è il soggetto delle sperimentazioni video di Sam3: esso anima, in tutti i sensi, gli oggetti e i luoghi che scorrono davanti ai nostri occhi, in una mutazione fluida e quasi ininterrotta di forme, di luci, di immagini porose come le pietre calcaree pugliesi. Come vere e proprie spugne, le immagini finiscono per assorbire gli sguardi, le parole e gli usi che le comunità umane fanno di esse nel tempo, e che in esse si stratificano come i sedimenti delle rocce”.

Sabato 14 Maggio 2022 – Castello Svevo di Bari

Apertura ordinaria:

9.00 – 19.30

Biglietto intero € 6.00

Biglietto ridotto € 2.00

Gratuità secondo legge

Apertura straordinaria – Notte Europea dei Musei

19.30 – 22.30 (ultimo ingresso ore 21.30)

Ingresso a 1 euro

Gratuità secondo legge

