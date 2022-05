Condividi subito la notizia

Promosso dalla Società italiana di ecografia ostetrica e ginecologica e metodologie biofisiche di Basilicata e Puglia, si terrà lunedì 16 maggio 2022 a Potenza, dalle ore 8.30, nella sala A della palazzina uffici/accoglienza dell’Aor San Carlo, il corso base sulle Linee guida per la valutazione ecografica in gravidanza.

La giornata di formazione, come momento fondamentale per acquisire nuove competenze in questo ambito diventato ormai componente di primo piano della professione medica, si sviluppa lungo quattro sessioni di dibattito e approfondimento. I lavori, organizzati dai responsabili scientifici, dottoresse Maria Laura Pisaturo e Marina Panarelli, sono introdotti dai saluti della presidente della Siog Valentina De Robertis, del direttore generale dell’Aor San Carlo di Potenza Giuseppe Spera e del direttore sanitario aziendale Angela Pia Bellettieri, con la relazione scientifica introduttiva affidata al dottor Sergio Schettini, direttore del dipartimento Materno-infantile dell’Azienda ospedaliera regionale.

Correlati