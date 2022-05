Condividi subito la notizia

La ripartizione Servizi demografici, elettorali e statistici comunica che, a partire da lunedì prossimo, 16 maggio, saranno aperti in via straordinaria degli sportelli anagrafici presso la sede centrale, in largo Fraccacreta, al fine di soddisfare le numerose richieste dei cittadini che hanno necessità di rinnovare il proprio documento di identità in prossimità del ponte del 2 giugno.

I cittadini interessati potranno recarsi, previo appuntamento, nella sede di largo Fraccacreta nelle giornate di seguito indicate:

· lunedì 16 maggio

· mercoledì 18 maggio

· lunedì 23 maggio

· martedì 24 maggio

· lunedì 30 maggio

La prenotazione potrà essere effettuata attraverso una delle modalità indicate nella scheda del servizio CIE pubblicata sul portale istituzionale del Comune di Bari, disponibili a questo link, autonomamente sul sito https://www.bookandpay.it/e/checkEnte/A662 oppure recandosi presso le sedi URP di via Roberto da Bari, Poggiofranco, Carbonara, Japigia, San Paolo, Carrassi, Santo Spirito e presso lo sportello URP dei Servizi demografici, in corso Vittorio Veneto.

Le prenotazioni sono aperte a partire da oggi, giovedì 12 maggio.

