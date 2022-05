Condividi subito la notizia

All’assessore Regionale

alla Sanità

Al Direttore Generale

A.O.R. San Carlo

Al Direttore Generale

Asp di Potenza

Al Direttore Generale Vicario

Irccs Crob

Agli organi di stampa

Dare una risposta alle legittime aspettative dei tanti precari della sanità lucana

Indispensabile prevedere la proroga di tutti i contratti in scadenza

e dare uno slancio ai concorsi unici regionali

Subito un incontro con la Regione Basilicata

La legge di Bilancio 2022 ha introdotto importanti novità rispetto alle misure da adottare in favore

del personale della sanità. In primis vi è la previsione di uno specifico iter per la stabilizzazione

semplificata dei precari Covid, ovvero di quel personale reclutato in piena pandemia, a tempo

determinato, nel sistema sanitario regionale e che ha dato il proprio contributo in un momento

estremamente critico per la tutela della salute dei cittadini: la norma ha previsto la possibilità di

stabilizzazione di coloro che abbiano maturato almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi,

di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022. La legge

di bilancio, inoltre, estende la possibilità di incremento (10% del differenziale del FSR più

eventualmente un ulteriore 5%) del tetto di spesa al 2022 e anni seguenti e definisce la possibilità di

un ulteriore incremento del 5%, legata all’obbligo di adottare la metodologia di determinazione

degli standard assistenziali ospedalieri per i relativi fabbisogni di personale di cui all’intesa Stato

Regioni ex Patto Salute 2019/21.

Misure importanti, fortemente caldeggiate dalla Cgil, che possono dare una risposta a legittime

aspettative dei tanti precari della sanità lucana, che in questi due anni hanno garantito con il loro

lavoro la tenuta di un sistema che, nonostante la cronica carenza di personale, ha retto l’onda d’urto

del covid. Misure che, d’altro canto, rappresentano una concreta risposta alla carenza di personale

che sta mettendo a dura prova i lavoratori, stremati da turni di lavoro massacranti che rendono

difficili sostituzioni, turnazioni, ferie e malattie e che, al contempo, sta portando al collasso l’intero

sistema del servizio sanitario regionale, come mostrano le lunghe liste d’attesa e il differimento di

prestazioni.

Misure, tuttavia, che necessitano di un confronto con la Regione Basilicata al fine di condividere un

percorso di potenziamento del sistema sanitario regionale e linee guida per le sue aziende. Se sia

l’ospedale San Carlo, che l’Asp e il Crob hanno avviato le procedure di ricognizione ai fini della

stabilizzazione diretta previste dalla cosiddetta legge Madia per chi ha maturato i 36 mesi di

servizio, nessuna azienda ha fatto altrettanto per l’accertamento della presenza di personale che può

accedere a procedure di stabilizzazione mediante selezione riservata, non limitata ai contratti di

lavoro subordinato a tempo determinato, ma estesa a tutte le figure di contratti di lavoro flessibile.

Crediamo, tra l’altro, sia indifferibile prevedere la reinternalizzare dei servizi appaltati, per porre

fine a un inaccettabile squilibrio di diritti e tutele tra chi svolge lo stesso lavoro, fianco a fianco, con

colleghi direttamente assunti dalle strutture sanitarie, avviando procedure selettive, anche attraverso

riserva di posti non superiore al 50%, per il personale da impiegare per assolvere alle funzioni

reinternalizzate, prevedendo la valorizzazione del servizio prestato. Nelle more dell’espletamento

delle suddette procedure, è indispensabile prevedere la proroga di tutti i contratti in scadenza e dare

uno slancio ai concorsi unici regionali.

Si invitano, pertanto, l’assessore alla Salute della Regione Basilicata, Avv. Fanelli, a convocare con

urgenza le organizzazioni sindacali e le direzioni strategiche delle Aziende ospedaliere e sanitarie,

per discutere delle azioni da intraprendere affinché nessun lavoratore esca dal sistema, ma vengano

valorizzati competenze e professionalità acquisite attraverso percorsi condivisi e uniformi,

utilizzando le importanti risorse e norme a disposizione per rafforzare il sistema sanitario pubblico

dopo un lungo periodo di tagli draconiani.

PER LA SEGRETERIA

FP CGIL DI POTENZA

Giuliana Pia Scarano

Donato Summa

Sandra Guglielmi

