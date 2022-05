Condividi subito la notizia

Domani, venerdì 13 maggio, alle ore 11, nella sala giunta di Palazzo di Città, l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli interverrà alla presentazione della “Bigeye sup race Bari”, prima tappa dell’Euro Tour, la più importante manifestazione del Sup Race europeo in programma al lido Trampolino sabato 14 maggio,.

A presentare l’iniziativa la presidente della ASD Bigeye – che organizza la tappa – Anna Occhiogrosso, l’organizzatore dell’Euro Tour Belar Diaz, il tecnico federale Massimiliano Straziota e gli atleti Bruno Hasulyo, Davide Alpino e Vincenzo Manobianco.

