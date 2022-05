Condividi subito la notizia

Finanziati i progetti candidati dall’Ambito Territoriale Ta/1, costituito dai comuni di Castellaneta, Ginosa, Laterza e Palagianello, nell’ambito del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Si tratta di 1.466.500 euro per quattro progetti: il primo, di 211.500 euro, è dedicato alla prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini; il secondo, di 330.000 euro, al rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione; il terzo, di 210.000 euro, al rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del Burnout e il quarto, di 715.000 euro, è relativo a percorsi di autonomia per persone con disabilità.

«Il gioco di squadra paga sempre» ha commentato il sindaco Giovanni Gugliotti. «Si tratta di un gran risultato – ha aggiunto – ottenuto da tutti i comuni del territorio. Oggi raccogliamo i frutti di questa preziosa sinergia».

«Ora inizia il lavoro di gestione, di progettazione e di programmazione» ha evidenziato l’assessore comunale ai Servizi Sociali Alfredino Cellamare.

«Un sentito ringraziamento – ha aggiunto – a tutti coloro che hanno contribuito alla ricezione di questo finanziamento. Sosterremo sempre le fasce deboli della nostra comunità».

