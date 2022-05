Condividi subito la notizia

“OGGI”

RADIODATE VENERDI’ 13 MAGGIO 2022

E’ il nuovo singolo estratto dall’album “La mia Voce”

Fabrizio Moro, reduce dal successo sanremese con il brano “Sei tu” (vincitore del “Premio Bardotti” assegnato per il miglior testo e certificato Oro) lancia il nuovo singolo “Oggi”, in radio Venerdì 13 Maggio 2022.

Il nuovo singolo è estratto dall’Ep di inediti “La mia Voce” (Fattoria del Moro / Distr. Warner Music Italy), uscito lo scorso 4 Febbraio; un disco che viaggia all’interno di Fabrizio; della sua anima, della sua intimità e della sua vena poetica.

In “Oggi”, il cantautore romano, riapre la finestra su sé stesso e si lascia andare ad un testo sincero, sempre coerente con il suo modo di essere e di come affronta la vita, dando così voce all’idea positiva della relazione d’amore quasi come un qualcosa di salvifico.

La scrittura dei brani è iniziata durante la lavorazione del film “Ghiaccio”, opera prima di Fabrizio Moro e Alessio De Leonardi con Giacomo Ferrara e Vinicio Marchioni che ha debuttato al primo posto nella classifica degli incassi ed ha affascinato la critica cinematografica. “Ghiaccio” è candidato al Globo d’Oro 2022 come Miglior Film.

Fabrizio Moro è stato tra gli artisti della lineup del concerto del Primo Maggio a Roma.

Sono state annunciate le prime date del tanto atteso ritorno live di Fabrizio Moro per “La mia voce tour 2022” che partirà il prossimo 14 luglio da Asti.

Le date estive – Calendario in aggiornamento:

Giovedì 14 luglio 2022 – Asti, Piazza della Cattedrale

Sabato 16 luglio 2022 – Este (PD), Castello Carrarese – Estestate Festival

Domenica 17 luglio 2022 – San Venanzo (PG), Parco Vulcanologico, Festival Incanto d’Estate

Mercoledì 17 agosto 2022 – San Pancrazio Salentino (BR), Forum Eventi

Giovedì 18 agosto 2022 – Presicce (LE), Piazza delle Regioni, I Colori dell’Olio

Sabato 20 agosto 2022 – Zafferana Etnea (CT), Anfiteatro Falcone Borsellino, Festival Sotto il Vulcano

Lunedì 22 agosto 2022 – Finale di Pollina (PA), Teatro Parco Urbano

Mercoledì 24 agosto 2022 – Roccella Jonica (RC), Teatro al Castello

Svelati anche i due eventi speciali di Milano e Roma: il 18 dicembre sarà in concerto al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e il 21 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma.

