Il 12 maggio 2022 torna SPIAGGE PULITE , la campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio e alla pulizia dei rifiuti abbandonati lungo le nostre bellissime coste, quest’anno al grido di “Riprendiamoci la spiaggia”!

Sono ancora tanti, troppi, i rifiuti abbandonati sulle spiagge, soprattutto plastica , la quale non si dissolve mai e l’impatto sull’ecosistema marino è devastante, oltre sulla salute dell’uomo a causa delle micro plastiche che ci ritroviamo nel nostro piatto.

Non possiamo restare a guardare!

Il mare ha ancora bisogno di noi. Ripulire le spiagge è un atto di protesta e di cura per il bene comune: per scoraggiare chi si ostina a sabotare la bellezza dei nostri litorali abbandonando rifiuti.

Pertanto, secondo Stella Bonavita, presidente del circolo locale, : “Continueremo il MONITORAGGIO, già iniziato ad aprile a livello nazionale nel programma BEACH LITTER , per renderci conto direttamente della tipologia del rifiuto presente sulla nostra spiaggia con una dettagliata catalogazione di tutti i rifiuti trovati su spiaggia e sulla duna, il tutto finalizzato alla conoscenza dello stato di salute del nostro territorio marittimo e di quali azioni mettere in campo per migliorare l’habitat naturale di questi luoghi, così fragili e sensibili.”

Saranno presenti i ragazzi dell’IC2”Giovanni Paolo II” di Policoro e del Circolo Velico Lucano, e i nostri volontari che da anni danno una mano durante le iniziative pro ambiente.

Vi aspettiamo, domani, 12 maggio, alle ore 9:00, presso il lido “ le dune” .

