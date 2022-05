Condividi subito la notizia

Pisticci, lì 09.05.202

In questi giorni nel nostro paese si è ritornati a respirare aria di sport, di calcio quello giocato sui campi regionali di C1 nello specifico calcio a cinque.

Era ormai un ventennio che non si festeggiava in piazza una vittoria del campionato di appartenenza, ma sabato 21 u.s. abbiamo rivissuto un momento nostalgico, festoso e vittorioso la Polisportiva Pisticci conquista la meritata promozione in serie B vincendo il campionato di C1, vittoria meritata, fatta di passione nei confronti di una cittadina che da troppo tempo aveva dimenticato cosa significasse vincere un campionato di calcio, a tratti abbiamo vissuto l’emozione degli anni passati dove si aspettavano i giocatori che rientrassero per festeggiare con i tifosi.

Il merito di questa vittoria va ai calciatori, alla società, al presidente, agli sponsor, ai tifosi che da sempre hanno sostenuto e creduto nella vittoria, ma il più grande grazie e merito va al Mister Antonio Lavecchia, che con passione e dedizione ha condotto questi magnifici ragazzi alla vittoria del campionato, lasciando spesso se non sempre da parte anche gli affetti più cari, e il coronamento di un sogno, di tutto il paese, siamo arrivati la dove nessuno immaginava potessimo osare arrivare.

Alla Pol. Pisticci gli auguri più sinceri per il prestigioso traguardo raggiunto auspicando che ancora altri traguardi prestigiosi si possano raggiungere perché la nostra Città … Pisticci lo merita, buona serie B.

Segreteria di Forum Democratico

Salvatore Losenno

