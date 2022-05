Condividi subito la notizia

Martina Franca 7 maggio 2022

Il capitano e la sua squadra. Il candidato sindaco Gianfranco Palmisano e le liste della coalizione moderata e progressista hanno tenuto la presentazione alla stampa.

Anna Lasorte di Visione Comune, Vincenzo Angelini di Città Nuova, Lorenzo Larocca di Con Palmisano, Maurizio Saiu del Partito Democratico, Agostino Convertino di Gianfranco Palmisano Sindaco e il candidato sindaco, hanno spiegato il percorso e le ragioni che hanno portato le forze dell’area moderata e progressista a ritrovarsi insieme a sostegno della candidatura di Gianfranco Palmisano, un giovane con alle spalle una collaudata esperienza amministrativa, una figura che rappresenta il patto generazionale.

“Ascolto e insieme – ha dichiarato il candidato sindaco – saranno il leit motiv non solo di questa campagna elettorale ma anche della nostra azione amministrativa. I nostri uffici saranno la strada come lo sono stati per me in questi dieci anni, perché è un nostro dovere ascoltare i cittadini ed è un loro diritto essere ascoltati. Ringrazio tutti coloro che hanno inviato i loro contributi attraverso il Google form sulla mia pagina Facebook, oltre 170 in pochi giorni. Stateci vicini – è stato l’appello di Palmisano ai cittadini – perché abbiamo bisogno dei vostri consigli e la vostra voglia di partecipazione ci dà energia”.

Il suo grazie di cuore Gianfranco Palmisano lo ha rivolto pubblicamente a tutta la coalizione, a coloro che si stanno impegnando direttamente e in particolare a chi “ha fatto un passo indietro per l’unità della squadra, perché da soli si va più veloce ma solo insieme si va lontano”.

