Obiettivo centrato per la Provincia di Matera.

Nella graduatoria nazionale dei progetti candidati a valere sul PNRR, relativi alla realizzazione di nuovi plessi scolastici, spicca il finanziamento di oltre 7 milioni di euro per la costruzione di un nuovo edificio scolastico nella città di Matera.

“Non è che il primo di una serie di traguardi che intendiamo raggiungere – ha spiegato il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese -. Si tratta di un nuovo inizio per garantire un futuro migliore ai nostri figli perché, come Provincia di Matera crediamo nella programmazione e nel futuro.

In quest’ottica continueremo ad investire attraverso il PNRR affinché il domani della nostra terra sia roseo: altri progetti, infatti, sono in itinere grazie a una programmazione efficace ed efficiente che stiamo portando avanti con l’Ufficio Tecnico della Provincia di Matera, che voglio pubblicamente ringraziare, in particolare l’Ing. Michele Pontillo, che ha svolto un ottimo lavoro”, ha concluso il presidente.

