Comunicato stampa M5S Consigliere Comunale di Potenza Marco Falconeri. Il “monolite” di piazza dei Martiri Lucani a Potenza: uno scempio, interrogazione del Consigliere Falconeri (M5S). Il basamento in cemento armato di piazza dei Martiri Lucani festeggia sei mesi di permanenza non gradita nonostante una delibera di Giunta abbia stabilito che dovesse essere rimosso con effetto immediato già dal Natale 2022: rappresenta un pericolo per l'incolumità pubblica. Scatta l'interrogazione del Capogruppo del Movimento 5 Stelle Marco Falconeri. Di seguito l'atto integrale. INTERROGAZIONE Oggetto: mancata rimozione da piazza dei Martiri Lucani del basamento a tutela dell'incolumità pubblica. PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale n. 249 del 29.10.2018 veniva deciso di posizionare in piazza dei Martiri Lucani nel Centro Storico di Potenza un basamento in calcestruzzo armato che doveva essere utilizzata per l'installazione di una struttura metallica realizzata dall'artigiano potentino Alfonso Nicastro; l'Assessore con delega alla Cultura dott.ssa Stefania D'Ottavio proponeva in data 03 dicembre 2021 di adottare deliberazione finalizzata alla rimozione di detto basamento per consentire le manifestazioni per il Natale in città; detto basamento veniva definito dall'Assessore come manufatto che 2 evidenziava caratteristiche tali da costituire un rischio per l'incolumità pubblica, dal momento che risulta sormontabile dai numerosi fruitori della piazza di giovane età e che inoltre limita notevolmente gli spazi della piazza sottraendoli ad iniziative ed eventi; in data 09 dicembre 2021 la Giunta Comunale deliberava di spostare il basamento sito in piazza dei Martiri Lucani con atti immediatamente eseguibile; ad oggi il basamento in oggetto risulta ancora posizionato in piazza dei Martiri Lucani; sono corca sei mesi che nonostante una delibera di Giunta in tal senso tale basamento non sia stato spostato; pertanto tanto premesso SI INTERROGANO il Sindaco e l'Assessore competente per sapere 1) per quali motivi il basamento in cemento armato in oggetto sito in piazza dei Martiri Lucani non sia stato rimosso e quali misure siano state adottate per prevenire i derivanti pericoli per l'incolumità pubblica. Potenza 06.05.2022 Il Capogruppo del Movimento5Stelle Consigliere Comunale di Potenza Marco Falconeri

