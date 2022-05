Condividi subito la notizia

“Parliamo al Buio” è il quarto singolo della cantautrice MIDORII, fuori ovunque da venerdì 1 aprile. Un racconto universale sulla fine di una storia d’amore, di una donna che deve lasciare tutto e cambiare vita ma non è ancora pronta ad arrendersi alla realtà.

Un arrangiamento fresco e movimentato, dove la chitarra emerge come strumento leader e rende l’atmosfera leggera, per dare modo alla voce di spiccare con una melodia che strizza un occhio al soul e all’indie allo stesso tempo.

“Parliamo al buio è nato quasi 2 anni fa ed è uno dei brani a cui sono più legata perché è il primo in cui ho riconosciuto la mia penna, il mio stile”. – dichiara MIDORII – “È una delle poche canzoni che è nata quasi tutta d’un fiato. Mi lega a questa canzone la verità che racconta e il fatto che emerga, senza fraintendimenti, la fragilità di una persona lasciata. La musica mi permette di mettermi a nudo e raccontare i pensieri che non avrei il coraggio di dire nella vita reale ma che non mi farebbero dormire la notte. – conclude MIDORII, con parole la cui veridicità emerge in un testo intimo e concreto.

“Ho messo in borsa i miei difetti con i tuoi rimpianti, non ti penti di tutti quei progetti.

Nei cassetti ancora aperti, cosa ci metti?”: lei, romantica e ancora innamorata, ricorda tutto quello che c’è stato in questo gioco che deve ancora finire.

Il dialogo con il suo lui resta aperto e senza risposta, con la consapevolezza della fine di una storia e con la reticenza ad accettare questo enorme cambiamento.





MIDORII è una cantautrice italiana, classe 1991. Studia canto jazz e violino presso il Conservatorio di Matera e si esibisce con progetti di matrice jazz sia in Italia che all’estero. Consegue un master post-laurea al Saint Louis Music College di Roma. Nel 2013 inizia la collaborazione da solista con Rai per il concerto del 2 agosto 2013 in Piazza Maggiore a Bologna, con l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, trasmesso su Rai 3 e Rai Radio 3. Prosegue la collaborazione con Rai in qualità di corista, nei programmi: Domenica In (2017), L’anno che Verrà (2019 e 2020) e Buon Compleanno Pippo. Il 31 luglio 2019 si esibisce come corista insieme all’ Orchestra del Maestro Gerardo Di Lella, in occasione di un live di Tony Hadley, frontman degli Spandau Ballet. Il 2020 consacra il sodalizio tra Achille Lauro e Midorii, corista per i brani: “Me ne Frego”, “Bam Bam Twist” e per l’album “1920 – Achille Lauro & The Untouchable Band ”. L’1 gennaio 2021 pubblica il suo primo singolo “Salto” per l’etichetta Visory Records, seguito dal singolo “Saturno” a partire da 23 aprile 2021. Il 18 settembre dello stesso anno apre i concerti di Gaia e Il Tre presso il Teatro Villa Peripato di Taranto. Il 5 novembre 2021 pubblica il suo terzo singolo “Girotondo”, cui segue “Parliamo al Buio” l’1 aprile 2022.

