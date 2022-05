Condividi subito la notizia

C’è tempo fino al 18 maggio 2022 per partecipare al contest fotografico, organizzato dalla società cooperativa Op Zuccarella di Scanzano Jonico (Matera), che vede come protagonista la fragola in tutte le sue rappresentazioni.

Non è prevista alcuna giuria o commissione di valutazione, si vince in base al numero di like ricevuti su Facebook. In palio ci sono le cassette di fragole della Basilicata della varietà Inspire, una delle principali cultivar messe a dimora in Basilicata, che regala frutti conici e allungati, di un colore rosso brillante e dalla lunga tenuta, tanto da essere ideali per l’esportazione.

L’autore della foto più votata riceverà direttamente a casa una cassetta di fragole da 5 kg; il secondo vincitore riceverà invece una cassetta da 2 kg, mentre il terzo un bauletto di fragole da 1 kg. Per partecipare non si dovrà fare altro che postare nei commenti una foto che ritragga una fragola, a prescindere dal contesto in cui si trova.

Trattasi di un’iniziativa online organizzata per incrementare la brand awareness e creare engagement, ma soprattutto per promuovere la fragola, in particolare quella della Basilicata attraverso una sana competizione tra gli utenti.

Per saperne di più leggi il post sulla pagina Facebook di OP Zuccarella – Società Cooperativa Agricola.

Ecco il link per partecipare al contest fotografico:

Correlati