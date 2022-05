Condividi subito la notizia

“Jack e il fagiolo magico” per il festival Kids a Lecce

Prosegue a Lecce l’ottava edizione “straordinaria” di “Kids. Festival del teatro e delle arti per le nuove generazioni” dedicata al tema “Ricostruire”. Alle 11 e alle 17 nel Teatrino del Convitto Palmieri, la Compagnia La luna nel letto propone “Jack e il fagiolo magico (una storia tra terra e cielo)” con Maria Pascale per la regia di Michelangelo Campanale (2/8 anni). Ispirato a una fiaba della tradizione orale inglese – la prima pubblicazione apparve nel libro The History of Jack and the Bean-Stalk, stampato da Benjamin Tabard nel 1807 – lo spettacolo racconta la storia di un bambino che pur essendo piccolo riesce a trovare il lieto fine alle sue disavventure, guidato dal suo istinto, dalla sua fiducia nella vita e dalla sua intelligenza. Una storia emblematica che un’attrice, anche burattinaia e macchinista come Maria Pascale, restituisce al pubblico dei piccolissimi e dei suoi accompagnatori attraverso il gioco della narrazione e della messa in moto di una macchina scenica di piccole dimensioni, raffinata, intrisa di dettagli, marchingegni, giocattoli, segni, sguardi e visioni pittoriche. Il Festival è ideato e organizzato da Factory Compagnia Transadriatica e Principio attivo teatro con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Lecce, Teatro Pubblico Pugliese, Polo BiblioMuseale di Lecce, Storie cucite a mano – Con i Bambini e altri partner. Info, programma e biglietti www.kidsfestival.it.

La Primavera del Castello Volante

Il Castello Volante di Corigliano d’Otranto prosegue il suo viaggio tra arti, sapori, musiche e culture con una nuova “speciale” domenica di Primavera. Dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 22 sarà attivo l’infopoint con la possibilità di visitare le sale e gli spazi esterni dell’antico maniero. A pranzo e cena sulle terrazze aperto “Nuvole – Cibi, storie, culture” (info e prenotazioni 3343429268 – nuvole@ilcastellovolante.it), l’Officina del gusto e degli spiriti del Castello propone un menù speciale per la Festa della Mamma tutto da gustare. In programma una doppia visita guidata del Borgo “Volante” a cura della Pro Loco (partenza dalla Quercia Vallonea alle 10 e alle 16 – prenotazioni 3792802903), il Booksharing di Magma (dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19), il laboratorio d’artista per bambine e bambini FacceDipinte a cura di Imma Vitiello (alle 19) e altre sorprese. Alle 19 sarà inaugurata la mostra con le illustrazioni di Massima Pasca tratte dai due volumi di “Storiella bonsai” di Max Nocco (Ergot Edizioni). A seguire primo appuntamento con “Il salotto di Storiella bonsai. Parole, musiche, disegni” a cura proprio di Max Nocco con reading di Massimo Colazzo e disegni sempre dell’artista Massimo Pasca. I grandi protagonisti della storia della musica saranno raccontati ogni domenica al Castello Volante. Si parte con la musica e le parole di Franco Battiato. Info ilcastellovolante.it.

Passeggiata di comunità per Viva – Tante belle cose a Castrignano de’ Greci

Proseguono le attività di “Viva – Tante belle cose”, un progetto pensato per gli over 50 (in particolare vedovi e vedove) che mira al benessere, alla crescita culturale, alla condivisione di conoscenze e talenti. Dalle 10:30 dal Parco Pozzelle di Castrignano de’ Greci al via la Passeggiata di comunità. Dopo l’introduzione del sindaco Roberto Casaluci, attraverso luoghi significativi del comune griko, saranno raccontati gli obiettivi e le azioni del progetto. Lunedì dalle 15 alle 17, a Cursi (Palazzo De Donno, info 3356947305), Corigliano d’Otranto (Castello De’ Monti, info 3883620751) e Castrignano De’ Greci (Palazzo De Gualtieris, info 3494262621) saranno aperti gli sportelli informativi della Banca del tempo. Sostenuto dal Bando Volontariato 2019 di Fondazione Con il Sud, promosso da Ecomuseo della Pietra Leccese (capofila), Coolclub, 34° Fuso, Gruppo Fratres di Cursi, Lilt – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Lecce, il progetto nei prossimi due anni ospiterà nei tre comuni coinvolti (Cursi, Castrignano de’ Greci e Corigliano d’Otranto), l’apertura di un’Officina dei saperi, la realizzazione di un fitto calendario di eventi di socialità e di formazione e l’attivazione di una Banca del tempo. Info vivailprogetto@gmail.com – 3278773894

Mina in jazz a Lu Mbroia di Corigliano d’Otranto

Dalle 21 all’Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d’Otranto al via la sesta edizione del Donne Note Festival, una piccola rassegna dedicata alle donne. Donne come autrici ed artiste, come voci narranti dell’esistenza umana. La cantante Domy Siciliano, accompagnata dal pianista Luigi Botrugno proporrà Mina in Jazz, un progetto accattivante, dedicato alla star cremonese per reinterpretare, in chiave jazz, i suoi più grandi successi da Grande grande grande a E se domani, da Nessuno a Parole Parole, solo per citarne alcuni. Mina resta tra le maggiori interpreti di musica leggera di ogni tempo, ma è anche una jazz singer sui generis, con risultati sempre eccellenti. Proprio partendo da queste considerazioni, nasce questo viaggio musicale. Il duo ha all’attivo diverse produzioni, sia in ambito jazz che in quello della musica da film e del repertorio cantautorale, tutto reinterpretato nel loro stile vicino a quello jazzistico. Prima del concerto (dalle 20) è possibile degustare primi e secondi piatti, insalatone, verdure. Inizio live ore 21. Contributo associativo 7 euro. Info e prenotazioni 3381200398 – lumbroia@massimodonno.it.

Una domenica ricca di appuntamenti al Carlo V di Lecce

Al Castello Carlo V di Lecce, proseguono le attività di Attraverso il castello, progetto di valorizzazione della più grande struttura fortificata pugliese, nato dalla collaborazione tra la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce e le associazioni di promozione sociale 34° Fuso e The Monuments People. La giornata si aprirà, in collaborazione con Salento Yoga, sulla terrazza dei camminamenti con Morning Yoga. Dalle 10 alle 12:30 sarà disponibile un doppio percorso con Hatha Yoga a cura di Kamal Fanibanda e Yoga della risata condotto da Annika Hagdahl. Alle 10 dal Carlo V al via l’ultimo appuntamento della rassegna di itinerari tematici “Il Castello Fuori porta – connessioni con il territorio“. Per questo conclusivo tour tematico, i visitatori potranno scoprire le due antiche fortezze di Lecce e Acaya progettate dall’architetto cinquecentesco Giangiacomo dell’Acaya per poi raggiungere il Parco Archeologico di Roca Vecchia. Alle 19, infine, nella Piazza D’Armi per “Il Castello delle Rose – ronda letteraria”, spazio a “Il sigillo del marchese” di Giuseppe Pascali (Kimerik Edizione) che dialogherà con la giornalista Sara Foti Sciavaliere. Alle 10:30-11:30-12:30 -16/17/18 sarà possibile, inoltre, partecipare alle visite guidate e multimediali per immergersi nella storia e negli ambienti del Castello esplorando prigioni, camminamenti di ronda, Cappella di Santa Barbara, Museo della Cartapesta e gallerie sotterranee. Info e prenotazioni 3278773894 – attraversoilcastello@gmail.com.

“Tutto finisce con me” a Macarìa di Gallipoli

Alle 20:30 a Macarìa, libreria indipendente e bottega culturale di Gallipoli, la rassegna Scuffundati ospiterà Gabriele Esposito che, intervistato da Giulio Papadia, presenterà “Tutto finisce con me”, romanzo d’esordio appena uscito per Wojtek. Nel libro un giovane uomo, in carriera e maniaco del controllo, al risveglio trova il mondo così com’era la sera prima. Gli esseri umani, però, sono scomparsi. Trascorre la prima giornata di solitudine dapprima con angoscia, poi in una specie di esaltazione fino al mattino seguente, quando le persone tornano al loro posto. L’uomo alterna momenti di perfetta solitudine, nei quali comincia a sentirsi a suo agio, alle solite compagnie – moglie, madre, colleghi – che lo comprimono tra sogni di gloria feroci e competizioni muscolari col suo corpo e la realtà. Fino a che i due mondi tendono a sovrapporsi: nel mondo-con-gli altri arrivano la morte, il tradimento, il divorzio, nel mondo-senza-gli altri spuntano presenze rarefatte (il cane, il mendicante, la ragazza Instagram). All’uomo resta la scelta del luogo dove collocarsi, della forma di solitudine più coerente con un mondo tanto iperconnesso quanto spietatamente isolato. Macarìa è un progetto vincitore di PIN – Iniziativa promossa dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI (finanziata con risorse del FSE – PO Puglia 2014/2020 Azione 8.4 e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione). Ingresso gratuito. Info e prenotazioni 3463054671 – associazionemacaria@gmail.com.

