Lunedì 9 maggio, Giornata della memoria delle vittime del terrorismo, il sindaco di Bari Antonio Decaro interverrà alla cerimonia in ricordo del 44° anniversario dell’omicidio di Aldo Moro, ucciso nel 1978 dalle Brigate rosse dopo una lunga prigionia.La commemorazione, promossa e organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Federazione dei centro studi “Aldo Moro”, prevede due distinti momenti:• alle ore 10.00 deposizione di una corona d’alloro dinanzi al monumento commemorativo dello statista pugliese in piazza Aldo Moro;• alle ore 11.00 deposizione di una corona di alloro presso la lapide dedicata ad Aldo Moro e agli agenti della sua scorta, ubicata sulla facciata di Palazzo di Città, in corso Vittorio Emanuele. Nel corso della mattinata, inoltre, una corona di fiori sarà deposta sotto il toponimo di via Caduti di via Fani.

