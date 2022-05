Condividi subito la notizia

Continua, dirompente e ricca di emozioni, la corsa dello Ionio International Music Festival, la manifestazione organizzata dall’Accademia Musicale G. Mahler, che si dipana per tutto l’anno costellandolo di oltre sessanta concerti, master class ed eventi legati al mondo della musica. Maggio è il mese della solarità, della primavera che guarda all’estate, del desiderio di gioia che spesso nella musica cerca la propria colonna sonora.

Ma è anche il mese di grandi appuntamenti concertistici. A tenere a battesimo maggio è stato il trio Opera Viwa, composto dal soprano, Silvia Martinelli, dal flautista Fabio Taruschio, e dal pianista Andrea Trovato. Se il grande concerto di cui sono stati protagonisti i Maestri ha tenuto a battesimo le iniziative di questo mese, non mancano le prospettive per continuare a gioire con appuntamenti di alto livello.

L’8 maggio ad esibirsi nella Sala concerti dell’Accademia Gustav Mahler sarà il giovane talento Giancarlo Grande, che al pianoforte ha già incantato importanti platee.

Il 14 maggio sarà il turno dei Maestri Lorenzo Parisi, al violino, e Giuseppe Maiorca, al pianoforte.

Non mancheranno, le Master Class, divenute ormai un momento imperdibile di crescita per l’intera regione, ed una possibilità per i tanti studiosi di musica di affinare il proprio talento.

Dal 20 al 22 Maggio sarà il Maestro Fabio Pepe, a dirigere la Master Class di flauto, che si concluderà con un concerto a cui parteciperanno tutti gli allievi e a cui si affiancherà lo stesso Maestro Pepe, accompagnato dalla pianista Maestra Rosangela Longo.

Dal 22 al 23 maggio, a grande richiesta, torna il Maestro Cristiano Burato, eccellenza internazionale, con una invocata Master Class di Pianoforte.

Il mese di maggio si chiude infine con un evento di importanza internazionale, cioè il Concorso Gustav Mahler che vedrà centinaia di studenti e decine di scuole giungere sull’Alto Ionio da tutto il mondo. Il concorso avrà luogo dal 24 al 29 maggio, concludendosi con una serata di galà ospitata presso l’Antico Granaio di Roseto Capo Spulico, in un tripudio di musica ed emozioni.

Non resta che lasciarsi trasportare dei venti della musica, che come pentagrammi d’aria carichi di note scandiranno i tempi di un maggio indimenticabile, all’insegna dello Ionio International Musici Festival, promosso dall’Accademia Musicale Gustav Mahler, diretta dal Maestro Francesco Martino.

