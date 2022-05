Condividi subito la notizia

Recentemente sul portale Open Data di Matera http://dati.comune.matera.it è stato pubblicato il nuovo dataset relativo alla mappatura e geo localizzazione degli incidenti stradali rilevati sul territorio del nostro Comune dalla Polizia Locale, nell’anno 2021. Il dataset “Incidenti Stradali rilevati nell’anno 2021 dalla Polizia Locale di Matera” è una fotografia con le caratteristiche dei sinistri (tipo di incidente, condizioni meteo al momento del sinistro, numero di veicoli coinvolti, eventuali feriti ecc.) dell’anno 2021, il tutto rappresentato in modo esaustivo su mappa interattiva geo localizzata della nostra Città suddivisa per Aree Sub Comunali (quartieri).

E’ doveroso precisare che il lavoro sopra descritto è nato dalla volontà e dalla collaborazione tra personale del Comando della Polizia Locale – Ufficio Infortunistica Stradale che ha inserito ed aggiornato continuamente i dati e personale del Servizio Statistica che cura la manutenzione dei dataset e del portale Open Data.

Si precisa, inoltre, che il dataset in oggetto è stato voluto fortemente dagli Assessori alla Mobilita’ Sostenibile Michelangelo Ferrara ed alla Innovazione e Servizi Civici Angelo Raffaele Cotugno, nonché dai vertici del Comando della Polizia Locale.

L’Ufficio Statistica ha, inoltre, arricchito il dataset “Nuovo Stradario della città di Matera ad oggi”, di una mappa interattiva con geo localizzazione delle Aree di Circolazione (vie, piazze, recinti ecc.) per Aree Sub Comunali. Questo è stato fatto per consentire una migliore individuazione delle Aree di Circolazione sul territorio della nostra Città.

L’assessore alla Mobilità Sostenibile, Michelangelo Ferrara esprime “soddisfazione per il lavoro congiunto del personale del Comando della Polizia Locale – Ufficio Infortunistica Stradale e quello del Servizio Statistica, sicuro che potrà essere prezioso strumento al servizio dei cittadini. La fattiva collaborazione tra gli uffici è il segno di un rapporto quotidiano quale punto di forza inevitabile per l’amministrazione comunale”.

L’Assessore all’Innovazione e Servizi Civici Angelo Raffaele Cotugno ritiene che “la pubblicazione dei due dataset, oggetto del presente comunicato, rappresentino un ulteriore passo in avanti verso la digitalizzazione dell’informazione nell’ottica di una sempre maggiore Trasparenza dell’attività amministrativa dell’Ente”

Correlati