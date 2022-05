Condividi subito la notizia

Un appuntamento che chiude un percorso importante legato alla consolidata esperienza del progetto Opera Studio 2.0, con la partecipazione dei corsisti della masterclass in direzione d’orchestra del maestro Samale>. Così Francesco Zingariello, direttore artistico de La Camerata delle Arti annuncia il Gala della lirica in programma il prossimo 8 maggio alle 20 al Teatro Guerrieri di Matera. Madrina della serata sarà la celebre Katia Ricciarelli, da sempre parte integrante dell’associazione nella quale svolge un ruolo fondamentale; sul palco si esibiranno i corsisti dell’Opera Studio 2.0, artisti di consolidata esperienza teatrale che si perfezionano alla scuola de La Camerata delle Arti, accompagnati dall’Orchestra da Camera di Puglia e Basilicata, diretta dai corsisti della master class coordinata dal maestro Nicola Samale. In programma musiche di Donizetti, Verdi, Puccini Mozart e Rossini.

<Nonostante la pandemia – aggiunge Zingariello – non ci siamo mai fermati e questo ci ha consentito di proseguire nelle attività di formazione di giovani professionisti della musica e della lirica che rappresenta il nodo centrale della nostra attività. In particolare, per quanto riguarda l’opera studio 2.0, abbiamo registrato la partecipazione di 25 cantanti provenienti da tutta Italia (Lombardia, Campania, Piemonte, Calabria, Puglia, Basilicata, Veneto, Lazio) che hanno seguito 6 mesi di intenso studio tecnico, di repertorio e registico. Anche il 2022, dunque, consegna al settore artistico figure formate e pronte ad affrontare i grandi palcoscenici e i grandi titoli operistici come la “Traviata” di Giuseppe Verdi, uno dei grandi titoli che sarà messo in scena questa estate. Il nostro obiettivo, infatti – conclude Zingariello – è quello di preparare gli allievi al confronto con piccole e grandi realtà musicali, coinvolgendoli nelle nostre produzioni e fornendo loro tutti gli strumenti personali e professionali, per trasformare una passione nella loro professione. Il grande successo della master class in direzione d’orchestra, poi, ci ha confermato che c’è voglia di grande musica e che le nuove generazioni posseggono le potenzialità per rappresentarla nel modo migliore.



